L’avviso sul bomber spaventa la Juve: “Rischia più infortuni”

L’ultimo annuncio potrebbe far cambiare i piani di mercato del club bianconero in avanti

Impegnata nella tournée negli Stati Uniti che la vedrà scendere in campo in amichevole venerdì mattina alle 4.30 nel derby italiano contro il Milan, la Juventus non è ancora riuscita a decollare sul mercato. A frenare i movimenti dei bianconeri sono soprattutto i numerosi esuberi che il club fatica a piazzare.

Chi ha già lasciato il club ad inizio settimana è Arthur, passato in prestito alla Fiorentina dopo aver prolungato il suo contratto con i bianconeri. In attesa di sbloccare le uscite dei vari Zakaria e McKennie, la stessa Juve non ha escluso per bocca del ds Cristiano Giuntoli poter sacrificare anche qualche big della rosa di Allegri come Chiesa o Vlahovic. A tal proposito, l’ex calciatore Stefano Guercini, in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, ha bocciato il possibile approdo di Lukaku in attacco al posto del centravanti serbo.

Questo l’avviso lanciato dall’agente Fifa: “L’arrivo di Giuntoli creerà meccanismo di un club non solo proiettato nel futuro, ma anche un instant team. Vlahovic ha margini straordinari di miglioramento, avendolo pagato sugli 80 milioni la Juve farebbe una perdita d’esercizio. Lukaku data l’età e i trascorsi rischia più infortuni e personalmente per questo motivo non farei questa operazione. Vlahovic per quello che ha fatto in Italia con la Fiorentina e nella prima parte con la Juve non lo darei mai via”.

Calciomercato Inter, dall’addio di Onana all’obiettivo Morata

Voltando pagina, con Guercini si è poi discusso del mercato dell’Inter che, dopo aver perso Onana, si ritrova a dover acquistare due portieri e un nuovo centravanti.

L’addio del camerunese, secondo l’agente, potrebbe rivelarsi più pesante del previsto: “Manchester United ha fatto un acquisto di alto livello, ma l’Inter ha perso molto. Onana è il portiere più performante di tutti. Il camerunense sta scalando le posizioni tra i migliori del mondo”.

Infine, Guercini ha espresso la sua preferenza rispetto ai numerosi attaccanti accostati ai nerazzurri: “Fossi nell’Inter andrei su un profilo come Morata. Molto strano che in Italia ci siano così pochi giocatori della nazionale argentina presi in considerazione in Italia”.