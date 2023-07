Juventus in Conference League: il verdetto che cambia i piani dei bianconeri

La Juventus attende la decisione Uefa sulla partecipazione in Conference League: arriva un verdetto che può cambiare tutto

Giorni intensi di preparazione alla nuova stagione per la Juventus e, come sappiamo, di notevoli incognite. Quelle legate alla condizione fisica di protagonisti come Pogba e Vlahovic, quelle legate al mercato, ma anche agli obiettivi per i quali i bianconeri si troveranno a competere.

In campo, la squadra di Allegri proverà a dare le prime risposte nelle amichevoli con Milan e Real Madrid. Sul mercato, molto deriverà dall’operato di Giuntoli, impegnato nelle cessioni prima di pensare a eventuali nuovi acquisti. E per quanto riguarda l’ultimo punto, si attende la decisione da parte dell’Uefa, che arriverà a breve. L’organo centrale del calcio europeo sarà chiamato, prima del sorteggio della Conference League, a deliberare sulla posizione della Juventus, chiarendo se le violazioni contestate ai bianconeri in Italia avranno influito sul Settlement Agreement e quindi possano portare a una esclusione dalle coppe europee per una stagione. In tal senso, attenzione a un verdetto che è già arrivato e che potrebbe avere un suo peso.

Osasuna riammesso in Conference League: cosa cambia per la Juventus

Un’altra squadra che vedeva a rischio la sua partecipazione alla Conference League era infatti l’Osasuna, sanzionato per una condanna per degli incontri truccati nel 2014. Ma gli spagnoli sono riusciti a vincere la loro battaglia.

Accettata dal Tas di Losanna la linea difensiva del club, che ha spiegato come fosse stata proprio la nuova proprietà dirigenziale a denunciare i fatti dell’epoca e voler fare chiarezza. In questo caso, dunque, premiata l’operazione di trasparenza degli spagnoli. Da capire se la rinuncia alla Superlega da parte della Juventus sarà sufficiente a permettere altrettanto ai bianconeri. In caso di verdetto positivo, bianconeri che dovrebbero accelerare sul mercato e incrementare quantità e qualità della rosa sul mercato, con un consistente numero di acquisti, come già segnalato da Giuntoli e Allegri.