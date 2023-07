Addio Juventus, sceglie la Premier e De Zerbi

Possibile svolta in Premier League, rilancio del Brighton di De Zerbi e addio alla Juventus. Tutti gli aggiornamenti

Cristiano Giuntoli anticiperà il rientro dalla tournée negli Stati Uniti per trattare in prima persona gli affari più caldi in casa Juventus.

La priorità della dirigenza, come noto, è sulle uscite, ma in entrata è sempre caldo anche il nome di Holm dello Spezia. “Abbiamo tutto il mese di agosto per sistemare la squadra, se ci sarà da sistemarla, altrimenti siamo al completo così. Con una squadra che, ricordiamolo, l’anno scorso è arrivata terza in campionato. Se giocheremo in Europa dovremo fare un tipo di rosa, se invece non disputeremo le coppe dovremo costruirne un’altra”, ha annunciato negli scorsi giorni Massimiliano Allegri. Uno dei tasselli mancanti nella rosa bianconera è proprio quello del laterale destro, con Holm che è balzato in cima alla lista del neo ds Giuntoli. Occhio, però, alla Premier League.

Calciomercato Juventus, Holm verso il Brighton di De Zerbi

Come riportato da ‘Tuttosport’, il Brighton di De Zerbi è in pressing sul talento dello Spezia: già oggi sarebbe atteso un rilancio del club inglese, che potrebbe portare l’offerta a 12 milioni di euro. Molto vicina ai 15 richiesti dai liguri.

La prima proposta recapitata allo Spezia è stata di 9,5 milioni di euro, ora il Brighton è già pronto a rilanciare. La squadra guidata da Roberto De Zerbi sembra intenzionato a fare sul serio e pronta a chiudere in fretta l’affare. La Juve è dunque avvisata.