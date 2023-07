Acerbi deve confermarsi: l’Inter cerca la consacrazione della sorpresa

Nessuno si aspettava il rendimento nella scorsa stagione di Francesco Acerbi che, dopo essere stato riscattato dall’Inter, ora deve confermarsi in maglia nerazzurra: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, nella scorsa stagione, ha vissuto un’annata decisamente altalenante fatta di grandi soddisfazioni (basti pensare al cammino in Champions League o ai trofei vinti) miste a delusioni cocenti (l’andamento nel campionato italiano di Serie A). Anche sugli arrivi in sede di calciomercato sono state molte le incognite fra gli arrivi che portavano grandi aspettative a quelli invece totalmente inaspettati.

Romelu Lukaku ad esempio, centravanti belga, ha visto decollare le sue prestazioni soltanto nel finale di stagione, nonostante in Viale della Liberazione ci si aspettasse molto, ma molto di più. Un giocatore arrivato fra mille polemiche è stato invece Francesco Acerbi, difensore centrale reduce dall’esperienza alla Lazio che conosceva benissimo Simone Inzaghi. L’esperto giocatore, in prestito all’Inter, pian piano si è ritagliato un ruolo da titolarissimo nella Beneamata scalzando uno Stefan de Vrij decisamente poco brillante in questa annata e diventando uno dei protagonisti della cavalcata in Champions League dei meneghini fino alla finalissima contro il Manchester City.

Acerbi alla prova del nove nella seconda stagione all’Inter

La sessione di calciomercato finora ha visto l’Inter rinforzarsi in diversi reparti, senza però intervenire al centro della difesa dove de Vrij ha rinnovato il suo contratto e Acerbi è stato riscattato dai nerazzurri.

Alla guida della retroguardia quindi sarà ancora una volta un’alternanza fra l’italiano e l’olandese con il primo che, vista la stagione che si è appena conclusa, parte decisamente favorito, ma deve comunque conquistarsi la fiducia di Simone Inzaghi dando continuità a quanto di buono fatto vedere. Per esempio nella finalissima di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, dove ha contrastato alla grande Erling Braut Haaland, attaccante norvegese inarrestabile in questa annata.