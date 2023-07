Mbappe in Arabia, invocato intervento Fifa: “Sistema calcio drogato”

Il possibile trasferimento di Mbappe in Arabia sta facendo discutere e non poco, specialmente per le cifre di cui si sta parlando

In questa sessione di mercato rischiamo di assistere ad uno de trasferimenti più incredibili della storia del calcio; stiamo parlando di Mbappe, talento del PSG il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Il classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2024 e non rinnoverà con il club francese; una situazione da monitorare considerando il valore del giocatore e quanto potrebbe spostare all’interno di una squadra di calcio. Il Real Madrid è una seria candidata all’acquisto di Mbappe visto anche l’addio di Benzema che impone, al club spagnolo, un nome importante per rinforzare il reparto offensivo.

Nelle ultime ore, però, si parla di una clamorosa offerta per Mbappe dall’Arabia dove i club, e lo stiamo vedendo in questa sessione di mercato, stanno entrando prepotentemente nel mondo del calcio con contratti da capogiro. L’offerta, però, per il talento francese va fuori da ogni tipo di parametro. Si parla di trecento milioni al PSG e settecento milioni al giocatore; cifre fuori da ogni logica e che confermerebbe il cambio di rotta portato da una serie di club con disponibilità economica illimitata.

Offerta che sta facendo discutere e non poco; in attesa di capire come finirà la vicenda, sulla situazione Mbappe ha detto la sua Alessandro Giudice. L’economista, ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato sulla situazione in Arabia “Va bene creare un campionato concorrenziale ma tutti devono avere le stesse possibilità” continuando “In Arabia questo non succede“. Stiamo vedendo, infatti, offerte impossibili da pareggiare da parte di club arabi. Una situazione che, sempre secondo Alessandro Giudice, “Questo sta drogando il sistema“.

Mbappe in Arabia: “Campanello d’allarme”

L’attaccante del PSG, dunque, rischia di scrivere la storia del calciomercato con un trasferimento assolutamente da record. Qualora l’affare dovesse andare in porto, il mondo del calcio verrebbe visto sotto una luce completamente diversa. I club arabi hanno sì una disponibilità illimitata ma portare via Mbappe, a quelle cifre, significherebbe confermare l’impossibilità di competere contro un mondo che, nel giro di una sessione, vuole prendersi il panorama calcistico.

Sulla situazione Mbappe è intervenuto Giovanni Capuano; il giornalista, ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “Acquistare Mbappe a quelle cifre significa essere davanti ad un campanello d’allarme” continuando “FIFA e UEFA dovrebbero fare qualcosa“. Come detto rischiamo di essere di fronte ad un bivio nella storia del calcio; questo sport, qualora l’affare Mbappe dovesse andare in porto, subirebbe un cambiamento epocale.