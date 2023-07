Il PSG accetta l’offerta: Mbappe fa la storia

Il calciatore più forte del mondo rischia di scrivere la storia nelle prossime settimane: il PSG ha accettato l’offerta per Mbappe

Il calcio mondiale rischia di vivere uno dei momenti più determinanti della sua storia, un punto di non ritorno che potrebbe essere superato a breve: protagonista è Kylian Mbappe.

La rottura tra il calciatore più importante del mondo e il Paris Saint-Germain appare ormai inevitabile, così come chiara è la volontà del giocatore di raggiungere il Real Madrid nel proprio futuro. Il club iberico, però, non ha alcuna intenzione di soddisfare le richieste del PSG ad un anno dalla scadenza e punta ad agguantare Kylian a parametro zero la prossima estate. Intanto, secondo quanto riportato da SkySportDE, il club parigino avrebbe accettato l’offerta del Al-Hilal per il francese e avrebbe concesso il via libera a trattare con l’entourage del giocatore. Il club saudita avrebbe presentato un’offerta da 300 milioni per acquistare il cartellino di Mbappe e ora tutto sarebbe nelle mani del giocatore: la storia del calcio passa dalla sua decisione.