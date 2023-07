Allegri disposto a tutto per Lukaku: Vlahovic via gratis

Romelu Lukaku è l’obiettivo numero uno di Allegri per la nuova Juventus: colpo di scena sulla cessione di Vlahovic in attacco

Romelu Lukaku aspetta solo la Juventus. Il centravanti belga si allena lontano dal gruppo al Chelsea e per il momento rifiuta tutte le altre offerte.

Dopo la rottura con l’Inter – che ha escluso categoricamente un dietrofront e ‘perdonare’ l’attaccante – ‘Big Rom’ ha rimandato al mittente le faraoniche offerte dalla Saudi League, con i club arabi pronti a ricoprirlo d’oro con un ingaggio da 100 milioni di euro fino al 2026. Lukaku però preferirebbe tornare in Italia e in questo caso accettare la corte dell’estimatore Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero spinge per l’arrivo alla Continassa del nazionale belga, con i contatti tra i due che sarebbero iniziati ancora prima dell’arrivo di Giuntoli a capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Vlahovic via in prestito: il piano di Allegri per Lukaku

Allegri spinge per avere Lukaku il prima possibile, ma l’incastro è legato inevitabilmente alla partenza da Torino di Dusan Vlahovic.

Per il momento la situazione del serbo è in stallo, visto che gli agenti dell’ex Fiorentina non sono ancora riusciti a portare un’offerta da almeno 70 milioni di euro alla Juve per il proprio assistito, malgrado la corte di diverse big d’Europa per il numero nove. Allegri però è impaziente e – stando al quotidiano ‘Repubblica’ – avrebbe suggerito un’altra soluzione a Giuntoli, indipendentemente dalla cessione a titolo definitivo di Vlahovic. La Juventus in questo scenario potrebbe aprire alla cessione in prestito al Chelsea del serbo e incassare tra un anno l’assegno per il centravanti classe 2000. Una cosa è comunque chiara: è Lukaku l’obiettivo primario di Allegri per puntare allo scudetto la prossima stagione.