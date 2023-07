Via dalla Juve per ‘colpa’ dell’Inter: affare a prezzo dimezzato

Clamoroso intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere Inter e Juventus nel corso di questa sessione estiva

Inter e Juventus sono due squadre che, nella scorsa stagione, non hanno fatto del loro meglio; i nerazzurri hanno sì raggiunto la finale di Champions (persa contro il Manchester City nonostante una buona gara) e vinto sia la Coppa Italia sia la Supercoppa italiana ma in campionato non hanno mantenuto il ritmo atteso. Il percorso dei ragazzi di Inzaghi, in Serie A, è stato altalenante considerando la qualità di una squadra che poteva fare decisamente meglio.

Decisamente più negativo il percorso della Juventus; i bianconeri, infatti, non sono riusciti a raggiungere nessuno degli obiettivi prefissati. Mai competitivi per il vertice del campionato (e questo indipendentemente dalla penalizzazione) e con un percorso decisamente negativo nelle coppe. I ragazzi di Allegri, infatti, sono stati eliminati dai gironi di Champions, dopo cinque sconfitte e una sola vittoria e sono usciti in semifinale di Coppa Italia e di Europa League.

Sia la Juventus sia l’Inter, nella prossima stagione, devono necessariamente cambiare marcia ed essere grandi protagoniste in campionato. Per farlo serve operare, in maniera intelligente, sul mercato. Diversi gli obiettivi di bianconeri e nerazzurri che potrebbero essere coinvolti in un clamoroso intreccio.

Il protagonista principale è Szczesny, estremo difensore bianconero e tra i migliori della Serie A nel suo ruolo. Stando a quanto riferito da Momblano a Juventibus “Il Bayern Monaco ha sondato il terreno per Szczesny” aggiungendo che “Il portiere bianconero ha una valutazione di 12 milioni ma il club tedesco ne vuole spendere tra i cinque e i sei“. Una cifra non casuale dal momento che “Sei milioni sono i soldi che il Bayern chiede all’Inter per Sommer“.

Inter, si continua a lavorare per Sommer: Inzaghi ha bisogno del portiere

Come detto, l’interesse del Bayern Monaco per Szczesny aiuterebbe e non poco l’Inter nell’affare Sommer; i nerazzurri hanno fatto una rivoluzione per quanto concerne la porta e ora devono regalare ad Inzaghi un titolare. Il prescelto è proprio l’estremo difensore svizzero.

Il Bayern Monaco, però, prima di cedere Sommer deve capire le condizioni di Neuer alle prese con un problema fisico non semplice da risolvere. Una situazione di mercato da tenere sotto controllo: l’Inter, infatti, ha assolutamente bisogno del portiere titolare e vuole chiudere la trattativa il prima possibile. Una mano ai nerazzurri potrebbe essere data, clamorosamente, dalla Juventus con Szczesny finito nelle mire del club tedesco. E possibile immaginare sviluppi nei prossimi giorni.