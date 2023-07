Trasferimento bloccato in Arabia: va contro la legge

Il centrocampista brasiliano Fabinho, in uscita dal Liverpool, bloccato dalle autorità in Arabia per una motivazione clamorosa; ora aspetta la deroga

La sessione estiva di mercato entra sempre più nel vivo, agli sgoccioli del mese di luglio, sotto un caldo torrido. Lo è in tutta la penisola, ma figurarsi nei paesi esotici come l’Arabia. Qui, nel campionato di Saudi Pro League, le grandi proprietà in mano ai ricchi sceicchi hanno dato luogo ad altrettanto bollenti operazioni di prelievo di grandi nomi dal calcio europeo. Non ultimo Sergej Milinkovic-Savic, già adulato dai tifosi dell’Al-Hilal.

Al pari di tanti altri sopraggiunti nella nuova frontiera calcistica del Medio Oriente, anche il centrocampista brasiliano Fabinho – in uscita dal Liverpool di Jurgen Klopp – aveva trovato un accordo ben ponderato con l’Al-Ittihad. Qualcosa però avrebbe messo un freno improvviso alla trattativa di trasferimento del calciatore, lungi da problematiche di carattere economico. Qualcosa che ha dell’incredibile.

Fabinho avrebbe infatti incontrato la resistenza del governo arabo, in particolare modo delle leggi che vietano l’immissione su territorio saudita di razze canine specifiche a meno di deroghe particolari per motivi di caccia o assistenza a non vedenti. Nel caso del brasiliano, porterebbe con sé due bulldog francesi che rientrano di fatto in questa speciale e limitata categoria.

Fabinho in Arabia Saudita, trasferimento a rischio: attende la deroga

Stando alle informazioni raccolte a stretto giro dai colleghi spagnoli de ‘Marca’, il calciatore non avrebbe alcuna intenzione di privarsi della compagnia dei propri animali domestici ed è alla ricerca di una deroga che gli permetta di giungere in Arabia Saudita con loro al seguito.

Lo stesso club acquirente, l’Al-Ittihad, ha lanciato un appello al governo per velocizzare tale operazione. Al momento dunque la trattativa è congelata, ma filtra positività accoglimento di questa richiesta formale nelle prossime ore.