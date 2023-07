Inter, problema sul mercato: Marotta chiede aiuto alla Juventus

L’Inter ancora senza un portiere titolare dopo l’addio di Onana e Handanovic: tutte le opzioni sul tavolo della dirigenza nerazzurra

L’Inter parte per la tournée in Giappone senza un portiere titolare dopo la cessione di Onana al Manchester United e l’addio dell’ex capitano Handanovic.

Simone Inzaghi dovrà affrontare le due gare in Oriente contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain con il nuovo acquisto Di Gennaro (destinato però al ruolo di terzo) e i giovani Filip Stankovic e Calligaris. Marotta e Ausilio sono perciò rimasti a Milano per accelerare le trattative per Sommer, con le caselle scoperte tra i pali che sono evidentemente una priorità per il mercato nerazzurro. La trattativa con il Bayern Monaco è al momento in standby e il club bavarese non ha dato ancora il via libera per l’uscita del portiere svizzero, partito regolarmente con la squadra per gli impegni precampionato in Asia. L’Inter intanto non perde di vista Trubin, anche se lo Shakhtar non pare intenzionato a fare sconti nonostante un contratto in scadenza tra un anno.

Calciomercato Inter, le alternative a Sommer e Trubin: spunta anche Perin

La dirigenza di Viale della Liberazione vaglia comunque altre opzioni per la porta. Resiste la candidatura di Audero come alternativa, con l’ex Juventus valutato 8-10 milioni di euro dalla Sampdoria.

Come piano B, inoltre, al vaglio di Marotta e Ausilio c’è anche l’esperto Keylor Navas. A questi potrebbe aggiungersi anche Perin come si evince dalle frequenze di ‘Radio Radio’. Il sodalizio vicecampione d’Europa avrebbe infatti bussato alla Continassa per chiedere informazioni sull’estremo difensore italiano, secondo di Szczesny a Torino. Perin è abituato a giocare almeno una ventina di partite a stagione e nella prossima potrebbe avere ancora meno spazio se la Juventus non giocasse la Conference League. Per il portiere ex Genoa, secondo l’emittente romana, sarebbe difficile rifiutare un posto da titolare all’Inter in caso di chiamata da Milano.