Fantacalcio, arriva Retegui al Genoa: quanto spendere all’asta

Il Fantacalcio si rafforza con l’arrivo di Mateo Retegui, pronto a firmare nelle prossime ore con il Genoa: ecco quanto spendere all’asta

Seguendo le orme di Diego Milito prima e Giovanni Simeone poi, il Genoa è pronto ad ufficializzare l’arrivo di un altro argentino, che ha però deciso di indossare la maglia della nazionale italiana: Mateo Retegui.

Convocato da Roberto Mancini dopo i numeri importanti realizzati con il Tigre, l’attaccante classe 1999 è pronto ad esaudire un suo sogno e approdare nel calcio europeo. In 25 partite disputate nella stagione in corso in Argentina, ha realizzato 12 reti e anche con la maglia dell’Italia si è sbloccato subito all’esordio, realizzando 2 gol in tre match.

Ora è il momento di dimostrare tutto il suo talento anche nella nostra Serie A, per meritarsi ulteriormente la maglia azzurra, nella speranza di diventare un trascinatore dei rossoblu e con la nostra nazionale in vista dei prossimi Europei nei quali l’Italia spera di qualificarsi per difendere il titolo di campione in carica.

Retegui al Fantacalcio: quanti crediti investire all’asta

Come detto, l’approdo di Retegui al Genoa stuzzica gli addetti ai lavori e non solo i tifosi genoani. Parliamo di un attaccante, che solo in campionato, ha realizzato un totale di 30 gol nelle ultime due stagioni, risultando il sesto miglior centravanti per rendimento in questo lasso di tempo, tra quelli ancora presenti nella nostra lega.

Il suo nome, dunque, diventa automaticamente appetibile anche al Fantacalcio, dove dovrà tentare di trascinare il Genoa alla salvezza dopo la promozione ottenuta lo scorso anno. Una chance colossale per il calciatore, che potrebbe mettersi così in mostra anche agli occhi delle big italiane e straniere, oltre che a quelli di Roberto Mancini.

Ma quanto bisognerà investire all’asta del Fantacalcio per uno come Retegui? Il profilo è sicuramente di quelli allettanti e non mancherà l’hype intorno a lui. Proprio la grande aspettativa potrebbe creare un effetto contrario, quasi da trappola per chi proverà ad acquistarlo.

In leghe a 10 partecipanti con modificatore noi consigliamo di spendere tra il 7 e l’8% del budget, vale a dire 35/40 crediti su 500. Possibile che senza modificatore il prezzo salga anche al 9%, ma non ci spingeremmo comunque oltre il 10, vale a dire i 50 crediti. Questo perché Retegui resta pur sempre il centravanti di una squadra neo promossa non votata particolarmente all’attacco visto il gioco di Gilardino.

La speranza che possa fare una stagione simile a quella di Nzola o Dia è, chiaramente, quella di tutti, ma non si può escludere che, al suo primo anno nel calcio europeo, chiuda con numeri molto più simili a quelli di uno Jovic o un Cabral. Ecco perchè eviteremmo follie, pur trattandosi di un nome allettante come terzo slot del vostro attacco.