Fantacalcio, l’analisi del nuovo Milan: cosa fare con Pulisic, Reijnders e Okafor

Il Milan si rinforza e anche al Fantacalcio è il momento di analisi per gli acquisti di Pulisic, Reijnders e Okafor: ecco cosa fare all’asta

E’ un mercato super quello del Milan, che a meno da un mese dall’inizio del campionato ha sopperito alla cessione di Tonali con gli arrivi a parametro zero di Sportiello e Romero e con gli acquisti di Pulisic, Reijnders, Loftus-Cheek e Okafor, in attesa di completare anche il colpo Chukwueze.

Una serie di rinforzi che hanno drasticamente modificato il reparto offensivo milanista e anche il centrocampo, che perderà Bennacer per diversi mesi a causa di un infortunio e della Coppa d’Africa tra gennaio e febbraio. Si tratterà di un Milan da Scudetto o saranno tutti flop come è successo con De Ketelaere lo scorso anno?

E’ un dubbio che potrà essere sciolto solamente attraverso il campo, che come sempre sarà il giudice supremo. Per preparare l’asta del Fantacalcio, però, è giusto provare a fare il punto su quelli che sono i nuovi volti in casa rossonera e comprendere così quanto arrivare a spendere in termini di crediti.

Pulisic al Milan, top o esca?

Se di Loftus-Cheek abbiamo già parlato nelle scorse settimane, è giusto allora iniziare il nostro focus con l’ex calciatore del Chelsea. Approdato al Milan per 20 milioni di euro, l’americano ha giocato 1012 minuti la scorsa stagione, circa 11 partite e mezzo, con appena 1 gol e 2 assist a referto.

Un bottino molto magro, dettato da una condizione fisica non delle migliori e per scelte tecniche che lo hanno portato a sedersi in panchina nel finale di stagione. Con ogni probabilità al Fantacalcio verrà listato centrocampista nel classic, più dubbi al Mantra dove potrebbe ricevere il ruolo di W/A ma anche di T/A se non addirittura un triplo ruolo (più raro) T/W/A.

Il nome stuzzica e, se la tenuta fisica non dovesse tradirlo, si potrebbe trattare di un colpo importante anche al Fanta. Con il 4-3-3 è lecito aspettarselo esterno alto a destra, ma in quel caso sarà ballottaggio aperto con Chukwueze, di cui parleremo appena sarà ufficializzato, mentre in un 4-2-3-1 sarà il trequartista perfetto alle spalle della punta.

Con queste premesse è giusto aspettarsi che al Fantacalcio, in una lega a 10 partecipanti con modificatore, la spesa sarà almeno del 7% quindi circa 35 crediti su 500. Potrebbe invece aggirarsi intorno al 4-5% in leghe con meno partecipanti.

Reijnders, il nome nascosto

Occhio a sottovalutare Tijani Reijnders il nuovo metronomo del centrocampo del Milan in caso di 4-3-3. Il classe ’98 ha giocato quasi 5000 minuti nella scorsa stagione ed è tra gli stakanovisti d’Europa, con in più 7 gol e 12 assist all’attivo.

Il suo potrebbe essere un nome che passerà sotto traccia, specie per chi farà l’asta prima dell’inizio del campionato o in quelle leghe classic meno esperte. Vero, Bennacer non è sparito del tutto ed è altrettanto vero che dovrà ambientarsi al nostro campionato, ma in leghe a 10 con modificatore e 500 crediti, noi una spesa almeno del 4-5% (20-25 crediti) la investiremmo.

Non ci aspettiamo un goleador e le 7 reti dell’ultimo anno potrebbero essere di meno nella nostra Serie A, specie in caso di 4-2-3-1, ma l’olandese ci ispira molto di più in termini di bonus rispetto al suo nuovo compagno Loftus-Cheek.

Okafor, una scommessa jolly

Guai a farsi sopraffare dall’hype del giocatore arrivato a metà luglio e con un mese di studio minimo prima delle aste. Noah Okafor arriva al Milan con la possibilità di fare da vice Giroud, ma potrebbe anche trasformarsi in un esterno d’attacco a destra o sinistra all’occorrenza.

E’ il classico nome jolly, ma attenzione anche al suo carattere. In Svizzera l’hanno dipinto come un calciatore che facilmente si monta la testa, con blackout improvvisi durante le partite. Dovrà essere messo in riga da Stefano Pioli, che non avrà più l’aiuto di Maldini e Ibrahimovic come successo con Leao.

Nell’ultima stagione ha messo a segno 10 gol del campionato svizzero ed in Champions League, dovendo però dare forfait da aprile per la rottura del metatarso. Occhio dunque alla spesa finale per un attaccante che, in leghe poco numerose stuzzica solo come sesto nome in caso di un reparto ricco di certezze, mentre in leghe a 10 o più partecipanti con modificatore potrebbe diventare un profilo interessante se pagato non più del 3-4% (tra i 15 ed i 20 crediti su 500).