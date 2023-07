Calciomercato Lecce, dal rebus portiere ai big da rimpiazzare: D’Aversa ha bisogno di rinforzi

Il punto sul calciomercato del Lecce: rebus per la porta, mentre serve rimpiazzare i big partiti. D’Aversa attende rinforzi

Tornato a sedersi su una panchina di Serie A dopo oltre un anno, Roberto D’Aversa è chiamato ad un compito importante: salvare il Lecce per il secondo anno consecutivo e restare in Serie A.

I salentini però hanno perso pezzi importanti nel corso di questo mercato e dovranno essere bravi a cercare i giusti sostituti, anche per mettere i giocatori quanto prima a disposizione del tecnico abruzzese. Al momento la squadra si trova senza un portiere titolare e sprovvista di un centravanti. Colombo è tornato al Milan e il futuro di Ceesay sembra essere sempre più lontano da Lecce. Servirà quindi intervenire sul mercato per completare la rosa.

Lecce: priorità al portiere con Sepe o Falcone, poi gli altri innesti

Con le partenze di Falcone, Oudin e Umtiti la squadra ha sostanzialmente perso tre titolari, a cui vanno aggiunti, appunto, Colombo e (forse) anche Ceesay. Il gambiano piace in Arabia Saudita e sembra sempre più vicino a trasferirsi in Asia. Con la partenza dei due centravanti mancano almeno quattro ruoli fondamentali da ricoprire.

Il riscatto di Pongracic dal Wolfsburg è un innesto importante per il reparto arretrato, ma servirà almeno un altro centrale visto l’addio di Umtiti. Il mercato svincolati ha portato Venuti dalla Fiorentina per rafforzare le corsie difensive e dato che il posto di Oudin potrebbe essere ricoperto dallo svedese Almqvist, arrivato in prestito dal Rostov, la priorità in questo momento sembra essere il portiere. La conferma di Falcone, tornato alla Sampdoria, sarebbe la prima scelta della società. Attenzione però anche a Sepe, chiuso da Ochoa alla Salernitana e che D’Aversa ben conosce avendolo allenato a Parma.

Servirà poi almeno una prima punta di peso, visto l’addio di Colombo e quello probabile di Ceesay. Attenzione all’ipotesi Joao Pedro, che può lasciare il Fenerbahçe. Ai turchi piace Hjulmand e vorrebbero inserire l’italo-brasiliano come contropartita. La dirigenza salentina però chiede solo soldi (almeno 20 milioni). E a centrocampo nel frattempo si valutano nuovi innesti: piace Fabbian dell’Inter, che può essere un’importante opportunità per la mediana e anche l’albanese Ramadani dell’Aberdeen. Attenzione massima ai giovani e ai colpi a sorpresa di Pantaleo Corvino. Il primo si chiama Zidan Smajlovic, difensore pescato nelle serie minori svedesi, mentre il prossimo potrebbe essere Arijon Ibrahimovic, classe 2005 del Bayern Monaco. E a proposito di giovani, attenzione agli inserimenti in prima squadra di qualche gioiellino della primavera campione d’Italia. D’Aversa l’ha già confermato: “Due o tre ragazzi entreranno in prima squadra. Non dirò chi sono, ma non guardo la carta d’identità”. Certo oltre ai giovani sarà importante regalare al tecnico i rinforzi giusti.