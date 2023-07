Lecce, proposto Ibrahimovic: l’incredibile scenario di mercato

Il Lecce ha bisogno di rinforzare la squadra se vuole raggiungere il principale obiettivo della prossima stagione, la salvezza

Il Lecce, dopo la salvezza della scorsa stagione, ha bisogno di ripetere l’impresa per restare nel massimo campionato italiano. Non sarà per nulla semplice ma la squadra può contare sull’esperienza dell’anno scorso per conquistare, nuovamente, la permanenza in Serie A. Servirà, ovviamente, un mercato intelligente che possa regalare a D’Aversa una squadra con le caratteristiche giuste per raggiungere l’obiettivo.

E’ chiaro come il mercato del Lecce si baserà molto sul destino di Hjulmand; il centrocampista piace e una sua eventuale cessione obbligherebbe la società a trovare un sostituto che possa andare a prendere il suo posto in mezzo al campo. Al momento non sembrano esserci dei preferiti ma, stando a quanto riportato da DAZN, al Lecce è stato proposto Arijon Ibrahimovic, centrocampista del Bayern Monaco.

Parliamo di un classe 2005 che può andare a ricoprire diversi ruoli dalla mezzala di centrocampo all’esterno offensivo con la possibilità di andare a giocare su entrambe le corsie. Giocatore giovane e che, in un club come il Lecce e in un campionato complicato (dal punto di vista tattico) come la Serie A, potrebbe mettersi in mostra dimostrando le sue qualità.