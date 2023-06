Corvino: “Difficile ripetersi, ci manca l’attaccante”. Poi la rivelazione su Hjulmand

Corvino ha parlato del mercato del Lecce facendo anche una rivelazione decisamente importante per quanto riguarda il futuro di Hjulmand

Nella scorsa stagione il Lecce ha compiuto una vera e propria impresa; salito dalla Serie B, il club è riuscito ad ottenere la salvezza al termine di un campionato decisamente complicato. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al successo in casa del Monza grazie al gol, realizzato nel finale, da Colombo su calcio di rigore; una rete che ha fatto esplodere di gioia la tifoseria del Lecce.

Ora l’obiettivo è, ovviamente, quello di ripetersi; impresa per nulla semplice considerando le difficoltà di un campionato, tattico, come la Serie A. Il Lecce può contare sull’esperienza acquisita nell’ultima stagione ma questo non significa avere la certezza di conquistare, per la seconda volta, la permanenza nel massimo campionato italiano. La squadra ha bisogno di un’altra piccola impresa e, soprattutto, di fare i punti necessari davanti al proprio pubblico; il fattore casa dovrà essere determinante per trascinare il Lecce alla salvezza.

La permanenza in Serie A, però, si può raggiungere anche grazie al mercato; il Lecce deve rinforzarsi nel migliore dei modi. D’Aversa ha bisogno di innesti in diversi ruoli per poter praticare la sua idea di calcio. Proprio sul mercato è intervenuto, ai microfoni di TvPlay, Pantaleo Corvino; il direttore sportivo del Lecce ha sottolineato che “Sarà difficile ripetersi ma ci dobbiamo provare“. Il club è perfettamente consapevole di essere di fronte ad una missione veramente complicata anche perché servono ancora diversi rinforzi. A tal proposito Corvino ha aggiunto che “Ci manca il centravanti“; una squadra come il Lecce ha bisogno dell’attaccante in grado di trascinare la squadra verso il raggiungimento dell’obiettivo.

Corvino e la situazione Hjulmand: la rivelazione

Per quanto riguarda il mercato, il Lecce deve provare a resistere alle offerte per quei giocatori che, nell’ultima stagione, hanno contribuito a trascinare il club verso la salvezza. Uno di questi è, senza ombra di dubbio, Hjulmand; sul centrocampista è intervenuto, sempre a TvPlay, Corvino.

Il direttore sportivo ha sottolineato che “Ci sono state diverse chiamate per il giocatore“; come detto sarà molto difficile tenere il centrocampista considerando le qualità del ragazzo. Parliamo di un giocatore forte fisicamente, dinamico e con una buonissima intelligenza dal punto di vista tattico. Il Lecce sta preparando la prossima stagione e deve fare i conti con un mercato che rischia di portare via diversi giocatori importanti; tra questi troviamo Hjulmand, pilastro del club nella scorsa stagione.