Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 23 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 23 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura della Gazzetta dello Sport: “Milan, la carica dei 107 milioni“. Costi e retroscena della rivoluzione dello scudetto. Mbappe: è un Real shock. Pronti 200 milioni ma è scontro col PSG. Pogba, anno flop? No, d’oro. “Inter, i pezzi mancanti“: Inzaghi aspetta Sommer, per la difesa spunta Toloi. Rilancio arabo: 50 milioni per Lukaku.

“Lukaku per forza“: così apre il Corriere dello Sport. Vuole solo la Juve: Giuntoli accelera, Allegri lo aspetta negli States. Mbappe-PSG allo scontro: Real in agguato, Vlahovic per Lucho. DeLa: Vediamo chi ama il Napoli. Messaggio a Osimhen, Zielinski e Lozano. La Lazio tra Samardzic e Kamada.

La prima pagina del quotidiano Tuttosport: “Juve scegli David“. L’intervista a Ravanelli: “Mi ricorda Lautaro”. Salta l’amichevole negli Usa col Barça, decimato dalla gastroenterite. “Toro, è subito allarme trequartisti“. Radonjic e Karamoh sono ko e Valsi non arriva alla corte di Juric. Colazione con le azzurre: forza ragazze! Al via il Mondiale femminile per l’Italia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 23 luglio

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il giornale spagnolo Diario Sport apre con il test di lusso tra Barcellona e Juventus, annullato negli Stati Uniti: “Un virus deja al Barça KO”. Non si gioca la sfida con i bianconeri a San Francisco, blagrana decimati dalla gastroenterite. Il madrileno AS invece si sofferma sulla telenovela Mbappe: “O venta o un ano sin jugar”, il fuoriclasse francese disposto a tutto pur di lasciare il PSG e approdare al Real Madrid.