Doppia beffa per la Juve: il Bayern fa saltare tutto

L’attacco della Juventus è in attesa di conoscere il proprio destino. Da Vlahovic all’arrivo di un altro centravanti. Concorrenza per David

Massimiliano Allegri è al lavoro sulla squadra che dovrà provare a cambiare rotta in vista della prossima stagione. La Juventus, con la nuova guida di Cristiano Giuntoli si prepara a cambiare volto per mettersi alle spalle un biennio estremamente difficile sia dal punto di vista societario che di risultati.

La nuova Juve passa inevitabilmente anche dai cambiamenti che porterà in dote il calciomercato con Dusan Vlahovic che resta sotto i riflettori per un eventuale addio. Accostato sia al Paris Saint Germain che al Bayern Monaco, il centravanti serbo in un anno e mezzo in bianconero non ha avuto la crescita che ci si sarebbe aspettati in relazione all’alto investimento.

Qualora arrivasse un’offerta molto importante non andrebbe quindi accantonata l’idea di una cessione di Vlahovic, che andrebbe chiaramente poi sostituito. Il nome di Lukaku è sempre all’ordine del giorno, così come alla Juventus è stato associato anche quello del canadese Jonathan David, che Giuntoli aveva già seguito ai tempi del Napoli.

Il centravanti del Lille è peraltro un ex compagno di Weah che ieri ne ha parlato così: “È uno dei miei migliori amici, mi ha chiesto della Juve e ne abbiamo parlato”.

Calciomercato Juventus, David ne mirino anche del Bayern: l’alternativa a Kane che esclude Vlahovic

La concorrenza è però un ostacolo da non sottovalutare per la Juventus su David. Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ Harry Kane è da tempo obiettivo del Bayern Monaco nel ruolo di centravanti ma la compagine bavarese ha più problemi del previsto.

Ecco quindi che i tedeschi potrebbero puntare proprio su David, 23enne e grande occasione di mercato. La valutazione sfiora i 60 milioni, e in caso di mancato arrivo di Kane il canadese potrebbe diventare il favorito per il ruolo da numero 9 dei bavaresi, che di fatto non hanno mai direttamente sostituito Robert Lewandowski.

In caso di assalto Bayern la Juve rischierebbe di perdere al contempo un obiettivo e una possibile destinazione per Vlahovic.