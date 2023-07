Clamoroso dietrofront: “Lukaku torna all’Inter, tutto sistemato”

In queste ore, si parla di un Lukaku pronto a fare marcia indietro e cercare di risolvere la situazione con l’Inter

Sono giorni caldi, non solo dal punto di vista meteorologico, in casa Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi sono in viaggio verso il Giappone per la tournée estiva, ma le indiscrezioni di calciomercato impazzano.

Gli uomini mercato, l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, in cima alla lista delle loro priorità da risolvere hanno la questione portiere. Nel paese asiatico, Inzaghi avrà a disposizione il terzo Raffaele Di Gennaro e Filip Stankovic, figlio di Dejan, mentre Ionut Radu è stato lasciato a casa, perché molto vicino al trasferimento in Premier League al Bournemouth. Ausilio, che non è in partenza con la squadra, ha tutta l’intenzione di risolvere in breve tempo questa vicenda, con Yann Sommer sempre in pole position.

Il Bayern Monaco frena, perché Manuel Neuer non ha ancora completamente recuperato dall’infortunio, ma l’Inter preme anche per dare ad Inzaghi il portiere titolare per la prossima stagione e cominciare a lavorare con i compagni sulla costruzione dal basso. Poi, si penserà a Trubin dello Shakhtar, trattativa complicata dall’alta richiesta del club ucraino per il cartellino del giovane portiere, in scadenza di contratto nel 2024. Successivamente, si passerà all’attacco e il nome di Romelu Lukaku torna ad aleggiare sul ‘Suning Center’. È delle scorse ore, infatti, la notizia di prove di disgelo portate avanti dal bomber belga con la società presieduta da Steven Zhang. Per ora, le porte sono completamente chiuse, ma qualcuno vede uno spiraglio.

“Lukaku tornerà all’Inter”: la rivelazione in diretta

Come detto, allo stato attuale, non si registrano aperture da parte dell’Inter, dopo gli approcci di Lukaku con la Juventus e, in passato, anche col Milan. Ma l’opinionista di fede nerazzurra, Gianni Sandrè, è pronto a scommettere sul Lukaku ter: “Mi aspetto una pagina di Lukaku sul giornale, in accordo con l’Inter, per sistemare tutto – le sue parole a ‘Top Calcio 24’ – La Juve ha fatto tutto questo per non farlo andare all’Inter, se glielo porti via lottano per il quarto posto. Altrimenti, se lo lasci ai bianconeri, entrano in lizza per lo Scudetto. Prima o poi, la rimettono a posto questa situazione, tornerà all’Inter, magari anche in prestito e senza sborsare soldi”. Ma il ritorno complicatissimo, per diverse ragioni. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.