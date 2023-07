“Bonucci e Cuadrado non li ho voluti”: Lotito vuota il sacco

Dichiarazioni importanti di Lotito sul mercato della Lazio; il patron biancoceleste ha parlato di Bonucci e Cuadrado

Il secondo posto della scorsa stagione è stato un grande risultato per la Lazio; i biancocelesti, con questo piazzamento, si sono guadagnati la qualificazione alla prossima Champions League. Ora Sarri ha bisogno di rinforzi perché affrontare la massima competizione internazionale non è semplice; il tecnico necessita di una rosa con più alternative in modo da poter gestire, nel miglior modo possibile, il doppio impegno. La partenza di Milinkovic-Savic è difficile da digerire considerando la forza del giocatore e la sua importanza nel sistema di gioco dei biancocelesti.

Sostituire il centrocampista serbo non sarà semplice ma è una delle missioni di Lotito; il patron della Lazio sta monitorando diversi nomi nel tentativo di trovare la miglior soluzione possibile per la sua squadra. In avanti è arrivato Castellanos che, con ogni probabilità, sarà il vice Immobile anche se il classe 1998 può essere impiegato anche come esterno offensivo. Sarà, in ogni caso, un mercato importante per la Lazio in vista di una stagione ricca di impegni tra campionato e Champions League.

Proprio sul mercato è intervenuto direttamente Claudio Lotito; il numero uno biancoceleste ha sottolineato, a Il Messaggero, “Non ho voluto Bonucci e Cuadrado“. Dichiarazione importante soprattutto sull’esterno colombiano, passato all’Inter e sul difensore azzurro che invece deve ancora definire il suo futuro dopo la decisione della Juventus di metterlo fuori rosa.

Lotito e il Milan: ecco cosa ha detto su Okafor, Loftus-Cheek e Reijnders

Non solo dichiarazioni su Bonucci e Cuadrado; Lotito ha anche fatto una rivelazione decisamente importante su tre nuovi giocatori rossoneri. Il patron biancoceleste ha infatti sottolineato “Avevamo la possibilità di acquistare Loftus-Cheek, Reijnders e Okafor“. Come sappiamo i tre calciatori sono andati al Milan dando soluzioni in più al sistema di gioco di Pioli.

Lotito, dunque, fa intendere come la Lazio fosse forte sui tre giocatori sopracitati ma il Milan ha avuto la meglio; il mercato della Lazio è più vivo che mai con Lotito alla ricerca dei giusti profili per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Serve una mezzala che prenda il posto di Milikovic-Savic, un giocatore in più in attacco e un difensore in grado di fornire una soluzione ulteriore al reparto arretrato. La speranza è che i prossimi obiettivi di mercato dei biancocelesti non scelgano altri lidi come successo per Okafor, Loftus-Cheek e Reijnders andati al Milan.