Al Shabab, per il ruolo di DS si pensa all’ex Genoa Marcel Klos | ESCLUSIVO

I club dell’Arabia Saudita continuano a guardare in Europa per rinforzarsi. L’Al Shabab pensa Klos, ex Genoa, come nuovo direttore sportivo

Non solo gli allenatori ed i calciatori, anche i direttori sportivi. L’Arabia Saudita ha intenzione di innalzare in brevissimo tempo il livello del suo calcio e sta importando dall’Europa quanti più talenti possibili.

In tale ottica non sorprende che dopo tanti top player come Cristiano Ronaldo, Benzema, Milinkovic-Savic, Kante, Brozovic, Firmino e gli altri, i club arabi si stiano muovendo per prendere anche gli addetti ai lavori che possano intavolare le varie trattative. In tale ottica, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’Al Shabab per il ruolo di direttore sportivo sta pensando a Marcel Klos. Si tratta di un giovane dirigente tedesco di origini polacche classe 1988 che vanta già esperienze da dirigente in club importanti quali il Lipsia in Germania e il Vitesse in Olanda, senza dimenticare l’avventura italiana al Genoa nel 2022 insieme a Blessin.