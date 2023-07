Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 22 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 22 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ torna su Lukaku e la sua richiesta di perdono respinta dal presidente dell’Inter Stefen Zhang. In taglio alto focus sul Milan a dir poco scatenato sul mercato. Colpo su colpo: Okafor e Chukwueze. In taglio basso si parla di Donnarumma, insieme alla fidanzata vittima di tre rapinatori. A proposito di Psg, spazio alla rottura tra i parigini e Mbappe, non convocato per la tournée. Ora più Hojlund che Vlahovic.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con Dybala, che incanta contro il Latina sconfitto 6-0. L’argentino si appresta a rinnovare il contratto. Il suo connazionale Lautaro Martinez, invece, avrebbe detto no all’offerta choc arrivatagli dall’Arabia: 240 milioni in quattro anni. Il quotidiano romano affronta anche il tema Zielinski, vicino al rinnovo col Napoli. In basso parla di Juventus, in tournée negli USA “con 2 casi”. Vlahovic e Federico Chiesa.

Per chiudere con ‘Tuttosport’, il quale rilancia per la Juve la pista Jonathan David: “Juve, osi?”, si chiede il quotidiano torinese che poi mette in evidenza il doppio colpo del Milan parlando, in taglio alto, di Ricci. Il Ds del Torino Vagnati lo blinda, ma la Lazio è in pressing.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il giornali stranieri sono quasi tutti incentrati sulla vicenda Mbappe. A partire, ovviamente da ‘L’Equipe’: “Mbappé privé de Japon”. Il francese non convocato per la tournée in Giappone e sempre più vicino all’addio. Il club di Al-Khelaifi è convinto che abbia un accordo col Real Madrid per il 2024, ovvero per un trasferimento a costo zero. “Mbappe oficialmente en venta”, titola ‘Marca’, quotidiano vicino proprio alle ‘Merengues’.