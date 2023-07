“Offerta irrinunciabile”: addio Vlahovic, cambia tutto per la Juve

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista il centravanti serbo, messo in vendita dai bianconeri. Dal PSG, oggi in pole, a Lukaku

“Vlahovic è il Tonali della Juve”. Così Gianluca Oddenino, giornalista de ‘La Stampa’, nell’intervento alla diretta Twitch di Tv Play.

“La cessione del serbo può sbloccare il mercato in entrata dei bianconeri”, ha aggiunto il collega. Giuntoli ha detto che vogliono puntare sul classe 2000, ma la realtà – vedi il flirt con Lukaku – è che la società targata Exor si libererebbe ben volentieri di lui. Vlahovic ha un ingaggio molto alto, circa 15/16 milioni lordi, e non ha feeling con Massimiliano Allegri. Inoltre nell’ultima stagione è emersa la pubalgia, un fastidio non di poco conto per un calciatore.

“La Juve chiede 80 milioni di euro – ha specificato Oddenino – A lui sono interessati Chelsea, Paris Saint-Germain (oggi in pole) e Real Madrid, tre squadre che hanno bisogno di un centravanti. Al momento, però, loro hanno altre priorità”.

Per l’addio di Vlahovic a ‘La Vecchia Signora’ serve quindi “un’offerta irrinunciabile” che possa consentire a Giuntoli e soci di piazzare almeno due colpi: il sostituto, con Lukaku sempre in cima ai desideri, e Franck Kessie. Per entrambi c’è il totale gradimento dello stesso Allegri.