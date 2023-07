Inter in emergenza: mercato stravolto dall’infortunio

Il club nerazzurro volerà verso la tournée in Giappone nelle prossime ore con un grosso problema da risolvere

Si è chiuso con un sonoro 10-0 il secondo e ultimo test amichevole disputato dall’Inter sui campi di Appiano Gentile prima dell’atteso viaggio in terra asiatica. Dal 23 luglio al 1° agosto, infatti, il club nerazzurro sarà impegnato nella tournée in Giappone dove sfiderà l’Al-Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo e il Psg orfano di Mbappé.

Un altro importante club che ha scelto il Giappone come paese in cui completare il proprio pre-campionato, è il Bayern Monaco. Il club bavarese, a tal proposito, avrebbe deciso di spiazzare i nerazzurri con una mossa del tutto inattesa. Come riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, infatti, Yann Sommer rientrerà nell’elenco dei convocati della formazione tedesca per la tournée in programma in Asia nelle prossime due settimane.

Il portiere svizzero, come raccontato negli ultimi tempi, è diventato l’obiettivo numero uno di mercato dell’Inter insieme al giovane Trubin dopo il doppio addio di Onana e Handanovic tra i pali. A complicare il suo approdo a Milano sono i tempi di recupero legati all’infortunio di Manuel Neuer. Sebbene l’estremo difensore sia tornato ad un regime di allenamenti personalizzati, evidenziando anche importanti progressi negli ultimi giorni, salterà con ogni probabilità sia la finale di Supercoppa contro il Lipsia che il primo match stagionale in Bundesliga contro il Werder Brema del 18 agosto.

Calciomercato Inter, l’infortunio di Neuer fa slittare l’operazione Sommer

Uno stop che direttamente rallenta l’affare Sommer in casa Inter, in attesa che lo stesso Bayern Monaco riesca a trovare un’alternativa sul mercato dopo i problemi avuti con il Valencia per arrivare a Mamardashvili.

L’inserimento di Sommer nell’elenco dei calciatori convocati per il Giappone dal Bayern Monaco certifica la posizione ancora ancora rigida dei bavaresi nei confronti dello svizzero, al momento titolare nella formazione di Tuchel. L’Inter, che continua a lavorare con lo Shakhtar per abbassare il prezzo di Trubin, si ritrova però con le mani legate. Simone Inzaghi, infatti, dovrà fare affidamento nella tournée asiatica – oltre al neo arrivato Di Gennaro come terzo portiere – solamente sul giovane Filip Stankovic e Ionut Radu.