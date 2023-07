Campione del mondo in vendita: la Juve lo riporta in Italia

Il calciatore è da tempo un pallino di Allegri e potrebbe tornare in Serie A dopo l’ultima esperienza all’estero

Questa mattina, come raccontato dalla nostra redazione, ha preso il via ufficialmente la tournée estiva della Juventus. Il club bianconero, senza gli infortunati Rabiot e Fagioli, ha spiccato il volo verso gli Stati Uniti con direzione San Francisco. Il club bianconero sarà protagonista di amichevoli di grande prestigio contro Barcellona, Milan e Real Madrid.

Considerate le due assenze per tutta la tournée, Massimiliano Allegri potrebbe accusare qualche problema numerico in mezzo al campo. Confermata invece la presenza di Paul Pogba, nonostante le numerose voci di mercato sul suo conto. Un reparto, il centrocampo, sul quale la Juventus rimane molto attiva sia in uscita che in entrata. Una volta piazzati gli esuberi, il club bianconero potrebbe infatti tornare alla carica per un obiettivo di alto livello.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, Allegri avrebbe chiesto espressamente ai propri dirigenti di cogliere una grande opportunità di mercato in uscita dall’Atletico Madrid. I ‘colchoneros’, infatti, vorrebbero aprire alla cessione di Rodrigo De Paul per cercare di incassare una cifra importante da reinvestire in entrata. L’interesse bianconero, in tal senso, viene visto dagli spagnoli come una buona occasione per imbastire un’operazione importante.

Calciomercato Juve, Allegri torna alla carica per il suo pallino De Paul

Nonostante si sia affermato negli ultimi anni come uno dei centrocampisti più completi al mondo, De Paul non è riuscito nel biennio trascorso all’Atletico Madrid a conquistare totalmente i suoi tifosi.

Protagonista dell’ultimo Mondiale giocato e vinto da titolare in Qatar con la maglia dell’Argentina, l’ex Udinese viene considerato dall’Atletico Madrid come uno di quei calciatori dal grande potenziale economico nell’ottica di far cassa, insieme ad altri compagni come Carrasco, Saul e Morata. L’argentino, figura comunque chiave nello scacchiere del ‘Cholo’ Simeone, sa perfettamente di aver dato il meglio di sé nel campionato italiano rispetto a quello spagnolo e, qualora si ripresentasse l’opportunità di rientrare, non esiterebbe ad accettare la corte della Juventus.