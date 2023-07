Spalletti è pronto a tornare: “Mai parlato di anno sabbatico”

Luciano Spalletti non parla di “anno sabbatico” e sembra avere già nostalgia del campo. La rivelazione del tecnico dopo l’addio al Napoli

Sulle panchine delle big di Serie A potrebbe presto aleggiare l’ombra di Luciano Spalletti. Dopo l’addio al Napoli, l’allenatore campione d’Italia in carica è uscito alla scoperto sul suo futuro.

In una confessione a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Inter e Napoli ha dichiarato: “Nessuno mi ha cercato, ma non ho mai parlato di anno sabbatico“. Spalletti nega l’intenzione di prendersi un anno sabbatico e sembra già pronto per tornare in panchina. Ancora nessuna chiamata, ha rivelato il tecnico, ma il suo nome libero potrebbe presto fare gola alle big di Serie A e non solo.

Come riferito dal quotidiano, i club arabi lo vorrebbero anche subito. Sono pronti a ricoprirlo d’oro, l’Al Ahli ma non solo. Altre società italiane e inglesi hanno fatto sondaggi, per il momento lui attende chiamate concrete e – riferisce la rosea – c’è la possibilità di vederlo di nuovo in panchina già a gennaio. Di Spalletti si è già parlato anche in chiave Juventus, per il dopo Allegri, dopo l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Staremo a vedere.