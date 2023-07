Finalmente da Sarri, firma UFFICIALE con la Lazio

Nuovo rinforzo per la formazione biancoceleste in vista della stagione del ritorno in Champions League

Non sarà un’annata come le altre quella in arrivo per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, dopo aver incassato oltre 40 milioni di euro dalla cessione di Sergej Milinkovic-Savic in Arabia Saudita, dovrà mettere mano alle entrate per rimpiazzare il gigante serbo e costruire una rosa competitiva.

Grazie al secondo posto ottenuto nella passata stagione, la Lazio tornerà infatti a giocare la prossima Champions League. Una competizione che la formazione biancoceleste vuole onorare nel migliore dei modi e che merita un mercato di alto livello. In attesa di risolvere l’intrigo legato a Ciro Immobile, tentato dalle ricchissime offerte ricevute negli ultimi giorni dall’Arabia Saudita, il presidente Claudio Lotito ha piazzato un primo importante colpo nel reparto avanzato.

Dopo una lunga trattativa per vestirlo di biancoceleste, il club ha appena annunciato l’acquisto di Taty Castellanos come vice Immobile. Questo il comunicato ufficiale diffuso nel pomeriggio: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Castellanos Gimenez Valentin Mariano Josè, proveniente dalla Major League Soccer, che ha giocato nell’ultima stagione sportiva nella Liga con il Club Girona FC”.