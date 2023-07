Calciomercato Atalanta, da Bakker al sostituto di Hojlund: Gasperini vuole rinforzi

L’Atalanta ha bisogno di rinforzi per affrontare, al meglio, la prossima stagione; dopo Bakker occhio alla situazione legata al centravanti

Nella scorsa stagione, l’Atalanta ha chiuso il campionato al quinto posto ottenendo la qualificazione alla prossima Europa League; l’obiettivo di Gasperini è quello di trovare maggiore continuità in campionato (in modo da lottare per il quarto posto) e fare il meglio possibile in Europa League. Si preannuncia, dunque, una stagione ricca di impegni e particolarmente intensa per una squadra che è, da diverso tempo, una vera e propria realtà del massimo campionato italiano.

L’obiettivo dell’Atalanta, come quello di tutte le squadre della Serie A, è di arrivare al meglio possibile alla prima giornata di campionato; serve fare mercato per regalare a Gasperini quei rinforzi di cui il tecnico ha assolutamente bisogno se vuole vivere da protagonista la prossima stagione. Per quanto riguarda il discorso legato ai portieri, Carnesecchi è tornato dal prestito alla Cremonese e si prepara ad essere il titolare della squadra bergamasca; di conseguenza Musso è molto probabile che lasciare il club nel corso di questa sessione estiva di mercato.

Passando, invece, al reparto difensivo ci sono due situazioni da risolvere; la prima è quella di Demiral che sembra destinato a lasciare l’Atalanta. Oltre a lui anche Palomino rischia di cambiare maglia anche se una permanenza alla corte di Gasperini sarebbe gradita dal centrale difensivo. In entrata, sempre per quanto concerne il reparto arretrato, è sfumato Becao passato al Fenerbahce; il prossimo difensore dell’Atalanta non sarà neanche Beukema che è stato acquistato dal Bologna. Resta viva, invece, la pista Hien.

Atalanta, in avanti il rebus è Hojlund: intanto spunta il possibile sostituto

Nel sistema di gioco dell’Atalanta sono fondamentali gli esterni a cui è richiesto un grande lavoro sia a livello offensivo sia dal punto di vista difensivo; Gasperini, in questo ruolo, ha ricevuto due rinforzi molto interessanti. Sono arrivati, infatti, sia Bakker sia Kolasinac; entrambi possono dare un contributo notevole specie dal punto di vista dell’esperienza. Sistemata la corsia di sinistra si deve pensare alla fascia destra; piace Holm dello Spezia ma la trattativa non è semplice.

In mezzo al campo il nome forte è quello di Koopmeiners, giocatore fondamentale per il sistema di gioco del club bergamasco; l’olandese piace a Giuntoli ma sembra destinato a restare alla corte di Gasperini. Il mercato dell’Atalanta, però, ruota intorno alla figura di Hojlund; l’attaccante, nell’ultima stagione, ha fornito un contributo notevole per la qualificazione all’Europa League. Il giocatore piace e il rischio che possa partire (qualora arrivasse la giusta offerta) è alto.

Nel mercato bisogna sempre farsi trovare preparati e l’Atalanta, se dovesse partire l’attaccante danese, ha in mente due sostituti. Si tratta di Ekitike, attaccante del PSG o di El Bilal Toure che gioca all’Almeria. Questi i movimenti di una squadra che deve rinforzarsi nel migliore dei modi per affrontare una stagione dove il club sarà impegnato in campionato ed in Europa League.