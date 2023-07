Hojlund scalpita, accordo e maxi rilancio: le cifre dell’affare

Il centravanti pescato dall’Atalanta lo scorso anno sta per essere ceduto per una maxi plusvalenza

Rasmus Hojlund è solamente l’ultima delle grandi intuizioni avute sul mercato dall’Atalanta. Arrivato quasi in sordina la scorsa estate, il forte centravanti danese ha impiegato davvero poco tempo ad imporsi nel campionato italiano e attrarre a sé l’interesse dei migliori club in Europa.

Accostato per caratteristiche sia fisiche che tecniche ad Erling Haaland, il classe 2003 ha stregato con le sue qualità soprattutto il Manchester United. Gli inglesi sono in questo momento in pole position per averlo ed hanno intenzione di chiudere l’affare nel minor tempo possibile. La posizione dello United viene rinforzata dall’accordo già raggiunto con il centravanti per il nuovo contratto che lo attende a Manchester.

Allo stesso tempo, però, Hojlund scalpita e si aspetta un rilancio concreto da parte dei ‘Red Devils’ che nei prossimi giorni dovranno formalizzare una nuova offerta per cercare di avvicinare le richieste avanzate dall’Atalanta prima di ottenere il via libera alla cessione. La prima bozza per quanto riguarda l’offerta degli inglesi si aggira intorno ai 50/55 milioni di euro. La Dea, inoltre, ha ribadito di voler chiudere l’operazione solo cash, senza l’inserimento di contropartite tecniche all’interno dell’affare.

Calciomercato Atalanta, Hojlund si avvicina al Manchester United

Considerato come l’attaccante più vicino per caratteristiche ad Haaland, Hojlund in caso di trasferimento allo United avrà l’opportunità di sfidare faccia a faccia il norvegese nei caldi derby di Manchester.

Tra Atalanta e Manchester United, inoltre, questo sarebbe il secondo affare importante nel giro di pochi anni. Appena due anni fa era stato Amad Diallo ad intraprendere lo stesso percorso che ora attende Hojlund, passando a titolo definitivo ai ‘Red Devils’ per oltre 20 milioni di euro. Una parabola sino a questo momento non particolarmente fortunata per il classe 2002, ceduto in prestito prima ai Glasgow Rangers e nella passata stagione al Sunderland in Championship.