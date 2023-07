Vlahovic e Chiesa venduti ad agosto: ecco i nomi dei sostituti

La Juventus, nel mese di agosto, rischia di perdere sia Vlahovic che Chiesa; i bianconeri, però, hanno già individuato i sostituti

Un mercato estivo fondamentale per la Juventus; i bianconeri devono rinforzare la rosa di Allegri nel migliore dei modi per regalare al tecnico una squadra che possa andare a lottare per il titolo nella prossima stagione. Dopo quanto successo l’anno scorso, la Juve è obbligata a vincere il campionato ma la missione non sarà per nulla semplice. Serve un mercato intelligente e che si vada a sposare con le esigenze tattiche del tecnico. La novità è che nessuno è considerato incedibile e questo potrebbe avere un ruolo importante per quanto concerne il discorso relativo al futuro di Vlahovic e Chiesa.

Entrambi, infatti, sono a rischio cessione; molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per i due giocatori. Stando a quanto riferito dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Giovanni Albanese, sia Vlahovic sia Chiesa possono decidere di lasciare i bianconeri anche per loro volontà. Con questo facciamo riferimento, molto probabilmente, al discorso legato al sistema di gioco; nel 3-5-2 di Allegri, infatti, di due bianconeri faticano ad esprimersi al meglio delle loro potenzialità.

Si tratta di due trattative che possono sbloccarsi nel mese di agosto; una situazione da seguire con attenzione perché obbligherebbe la società bianconera a trovare due sostituti. I nomi, in realtà, ci sono già e li riporta la stessa fonte.

Juventus, trovati i sostituti di Vlahovic e Chiesa: si tratta di Lukaku e Morata

Per quanto riguarda il discorso relativo al centravanti, il preferito per andare a sostituire Vlahovic sembra essere Lukaku. L’attaccante belga sembrava ad un passo dal ritorno all’Inter ma l’inserimento improvviso della Juventus ha fatto cambiare i piani della società nerazzurra. Il futuro del centravanti del Chelsea è ancora in dubbio ma sembra che la pista bianconera potrebbe scaldarsi qualora ci fosse la separazione da Vlahovic.

Passiamo, ora, al discorso Chiesa; con l’eventuale addio dell’azzurro, la Juventus avrebbe bisogno di un giocatore in grado di andare a fare da seconda punta. Il nome individuato, riportando le ultime indiscrezioni, è quello di Morata con Lindstrom come prima alternativa. L’attaccante spagnolo piace sia all’Inter che alla Roma. I nerazzurri hanno bisogno di un centravanti dopo quanto successo con Lukaku; i giallorossi, invece, devono rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Mourinho considerando l’infortunio di Abraham e un Belotti che, nella scorsa stagione, non ha realizzato neanche un gol in campionato.