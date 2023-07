Massimo Mauro colpito da un infarto: l’ex Napoli e Juve operato d’urgenza ma arrivano buone notizie. Le sue condizioni

Sono state ore di grande paura per Massimo Mauro, il noto opinionista ed ex calciatore di Napoli e Juventus.

In mattinata il 61enne è stato colpito da un malore in Calabria, dove si trova in vacanza, mentre giocava a padel. Lo fa sapere all’ANSA la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, di cui è anche presidente. Mauro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro, dove è stata eseguita un’angioplastica.

L’ex calciatore è fuori pericolo e come riferito alla Fondazione, che si è fatta portavoce tramite l’ANSA, “in ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato”. Arrivano dunque buone notizie sullo stato di salute dell’ex Napoli e Juve. Il peggio sembra essere già alle spalle.