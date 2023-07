Giallo Milan, nuova cessione in Premier: “Questione di soldi”

Dopo aver incassato il colpo Tonali, dall’Inghilterra un’altra brutta notizia per i rossoneri sul mercato

In una delle sessioni più complicate degli ultimi anni per via dell’ingresso dei ricchi club arabi sulla scena del calciomercato, a disturbare le strategie delle società italiane c’è ancora una volta la Premier League. Lo sa bene soprattutto il Milan, reduce prima dalla cessione di Tonali al Newcastle e poi da uno scippo inaspettato per uno dei suoi obiettivi.

Come raccontato questa mattina dalla nostra redazione, infatti, l’Everton nelle scorse ore ha operato un netto sorpasso sui rossoneri per Danjuma, esterno offensivo del Villarreal sul quale il Milan aveva messo gli occhi con un certo interesse. Come spiegato anche da Luca Bianchin in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, il club inglese ha avuto la meglio sui rossoneri per una questione meramente economica.

Questa la spiegazione del giornalista: “Per Danjuma è stata come sempre questione di soldi, il Milan non voleva prenderlo a titolo definitivo, ma in prestito con diritto di riscatto, il Villarreal a questo punto ha più garanzie di riscatto da parte dell’Everton, dove giocherebbe di più ed è nel campionato più ricco del mondo. Un riscatto a 15 milioni può essere più sicuro con Danjuma all’Everton che al Milan“.

Calciomercato Milan, De Ketelaere porta il nuovo attaccante

In avanti, secondo Bianchin, è adesso corsa a due per il nuovo vice Giroud: “La partita si gioca tra Taremi e Chukwueze con quest’ultimo nettamente favorito. Servono intorno ai 25 milioni per Chukwueze, poi il contratto come ingaggio parliamo di circa 4 milioni”.

Una cifra che potrebbe essere finanziata interamente dalla cessione di De Ketelaere: “Il progetto tecnico si è discostato da lui, il Milan accetterà proposte se saranno consone. In alternativa può essere prestato con diritto o obbligo a patto che la cifra finale sia intorno ai 25 milioni visto che pesa a bilancio per 28. E’ stato troppo brutto il primo anno per essere vero. Il PSV Eindhoven si è avvicinato, ha chiesto un prestito, ma per un diritto di riscatto siamo lontani dal trovare una quadra”.