Dzeko e la verità sull’addio all’Inter: tutta colpa di Lukaku

Lukaku è, senza dubbio, l’uomo del momento; il belga sembra avere delle responsabilità anche per quanto riguarda la cessione di Dzeko

L’Inter, nella scorsa stagione, ha deluso le aspettative in campionato (va bene il cammino del Napoli ma i nerazzurri avevano le possibilità per fare molto meglio) mentre sono stati quasi perfetti nelle coppe. I ragazzi di Inzaghi hanno vinto la Supercoppa Italiana battendo il Milan, la Coppa Italia rimontando la Fiorentina e sono stati ad un passo dal successo in Champions League. Contro il City, i nerazzurri hanno giocato una buonissima partita ma non hanno sfruttato le occasioni avute specialmente nel secondo tempo.

Clamorosa l’opportunità avuta da Lukaku che, nel secondo tempo, ha avuto di testa la possibilità di pareggiare la partita portando il match ai supplementari. L’attaccante belga, nella scorsa stagione, ha faticato a dare ii contributo che tutti speravano considerando le qualità del giocatore. Gli ultimi mesi si è rivisto il vero Lukaku ma l’errore in finale di Champions pesa e non poco.

L’obiettivo dell’attaccante sembrava essere quello di tornare all’Inter per trascinare i nerazzurri verso grandi traguardi; le cose, però, sono andate diversamente con il giocatore che (a meno di ulteriori ribaltoni) non vestirà la maglia nerazzurra nel corso della prossima stagione. La Juventus, senza la cessione di Vlahovic, non può affondare il colpo e dunque il futuro di Lukaku resta una vera e propria incognita considerando come non rientri nei piani del Chelsea; l’attaccante belga, però, ha determinato il futuro di Dzeko.

Dzeko venduto per colpa di Lukaku: la verità

L’Inter, in questa sessione di mercato, ha ceduto Dzeko; l’attaccante bosniaco è stato un punto di riferimento per l’attacco nerazzurro. Giocatore forte fisicamente, abile nel far salire la squadra e con la capacità di unire la qualità del trequartista al fiuto del gol del numero note. Attaccante completo e che, in una stagione con numerose partite, avrebbe sicuramente fatto comodo ad Inzaghi.

Lukaku è responsabile della cessione di Dzeko; come riportato da Bruno Longhi, su Twitter, “La parola di Lukaku aveva portato i nerazzurri a non rinnovare Dzeko” una decisione che, successivamente, è tornata indietro all’Inter come un vero e proprio boomerang con l’ex Roma ad essere stato ceduto e il belga ad aver fatto innervosire e non poco i nerazzurri. Qualora Lukaku avesse comunicato subito il suo pensiero e le sue intenzioni, l’Inter si sarebbe mossa diversamente senza privarsi di un giocatore come Edin Dzeko.