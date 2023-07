Asllani è pronto a prendersi l’Inter: può essere questa la stagione giusta

Kristjan Asllani, centrocampista di proprietà dell’Inter, è pronto a trovare spazio nella stagione che è iniziata a tutti gli effetti con la partenza della preparazione atletica ad Appiano Gentile

L’Inter di Simone Inzaghi, in questa finestra estiva di calciomercato, ha attuato una vera e propria rivoluzione in tutti i reparti.

In porta ad esempio, tutti e tre gli estremi difensori hanno salutato Milano e devono ancora arrivare due portieri da affiancare al terzo Di Gennaro. In difesa invece, Skriniar ha ufficializzato il suo trasferimento al PSG, mentre è stato riscattato Acerbi ed è arrivato Bisseck. Anche in attacco sono tante le cose che cambiano e cambieranno. Lukaku non tornerà all’Inter, mentre è arrivato Thuram per prendere il posto di Dzeko. Infine, c’è il centrocampo. Dopo una vita in nerazzurro Brozovic ha scelto l’Arabia Sauidta e, numericamente, ha preso il suo posto Davide Frattesi. Chi è rimasto è senza dubbio Kristjan Asllani che è pronto a ritagliarsi molto più spazio nella stagione ufficiale che sta per arrivare, soprattutto perché, stavolta a tutti gli effetti, è lui il vice designato in cabina di regia.

Asllani è pronto a diventare protagonista e l’Inter ci crede

Kristjan Asllani vuole guadagnarsi la fiducia di Simone Inzaghi e, nella scorsa stagione, ha dimostrato in diversi casi di essere un giocatore di buonissimo livello. A partire dalla sfida di Coppa Italia contro il Parma. Ci sono stati anche dei lati negativi, soprattutto negli episodi. In Champions League infatti, l’Inter ha mancato la vittoria, che sarebbe stata storica, al Camp Nou per un gol divorato da Asllani praticamente allo scadere.

Ma il dovere dell’albanese non è principalmente quello di fare gol e ora vuole guadagnarsi tutta la fiducia di Simone Inzaghi per avere un ruolo da comprimario, come minimo, nell’Inter che, nella stagione che sta arrivando, è pronta ad andare all’assalto dello scudetto e strapparlo dal petto del Napoli di Rudi Garcia.