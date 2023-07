Stroncato lo scambio della Juve: “Scelta incomprensibile”

Il club bianconero ha iniziato con un po’ di ritardo le principali manovre sul mercato

E’ stato necessario l’arrivo di Cristiano Giuntoli in dirigenza per dare il via ai movimenti della Juventus sul mercato. Il nuovo Football Director bianconero, che quest’oggi si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa, ha tracciato quelle che saranno le prossime mosse da parte del club sia in entrata che in uscita.

Riflettori chiaramente puntati su due nomi in particolare che più di altri tengono banco sul mercato della Juventus: Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Sul centravanti serbo il nuovo ds ha confermato l’esistenza di “offerte irrinunciabili”, affermando allo stesso tempo di voler puntare “forte su di lui”. Una timida apertura, poi, sul belga: “Qui ci saranno mosse da Juventus. Serve un mercato sostenibile, sarà un mix di giovane di talento e gente esperta. Stiamo sondando il mercato, parliamo con tanti club”.

La possibile uscita di Vlahovic con l’approdo di Lukaku a guidare l’attacco bianconero non è una mossa che scalda particolarmente l’ambiente bianconero. Non solo per la promessa fatta dall’ex interista ai suoi vecchi tifosi a non voler mai indossare la maglia della Juventus, ma anche per i grandi margini di miglioramento che i tifosi juventini intravedono nelle potenzialità dell’attaccante serbo.

Calciomercato Juve, bocciato lo scambio: “Non capisco cosa stiano facendo”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, ad esempio, Romeo Agresti ha espresso tutte le sue perplessità circa la possibile scelta della dirigenza bianconera.

Secondo il giornalista avrebbe poco senso rimpiazzare un centravanti in rampa di lancio come Vlahovic con uno che ha probabilmente già espresso il meglio di sé in passato: “La scelta della Juve è incomprensibile. Lukaku tra due anni è solo un costo, Vlahovic tra due anni ne avrà 25 e sarebbe una carta, anche economica, incredibile. Non capisco proprio cosa sta facendo la Juve”.

Una tesi in parte condivisa anche dall’ex calciatore Roberto Pruzzo, il quale vedrebbe però di buon occhio l’eventuale ingaggio dell’ex Inter al posto del serbo: “Se la Juve si priva di Vlahovic, per me è un mistero. Ma una volta deciso, Lukaku è l’ideale“.