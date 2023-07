Mazzata ufficiale dopo il ricorso: mercato bloccato e trasferimenti saltati

Respinto il ricorso del club: mercato ‘bloccato’ e tutti i trasferimenti a rischio. La mazzata è UFFICIALE

Dopo la sentenza del tribunale, anche il ricorso respinto che stravolge il calciomercato del club. La ‘mazzata’ è ora ufficiale.

Come riportato da ‘Foot Mercato’, è stato infatti respinto il ricorso del Lione contro la sentenza del DCNG, l’organo di vigilanza finanziario del calcio francese. La società sarà vincolata alla “supervisione delle buste paga e delle indennità di trasferimento”.

In pratica, l’OL non potrà operare liberamente sul mercato in questa sessione di trasferimenti. Sotto la lente di ingrandimento è finita l’attuale massa salariale del Lione, che supera i limiti consentiti e che dovrà essere ridotta per consentire nuovi acquisti.

Lione, ricorso respinto: cosa succede sul mercato

Il club francese ha presentato ricorso contro la “supervisione” del DCNG, ma nelle ultime ore sarebbe stato respinto.

L’OL rimarrà così sotto la lente di ingrandimento dell’organo di vigilanza e non potrà operare liberamente sul mercato. La dirigenza ha già dovuto bloccare i trasferimenti in entrata ma anche in uscita, non potendo acquistare eventuali sostituti. Il rischio sempre più concreto per la società francese è quello del ridimensionamento, a livello salariale e di conseguenza tecnico.