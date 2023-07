Juventus, arriva la decisione: è solo il piano B

Una decisione che rischia di cambiare il mercato estivo della Juventus; i bianconeri hanno bisogno di rinforzarsi nel migliore dei modi

Nella scorsa stagione, la Juventus ha faticato e non poco a raggiungere i vari obiettivi; difficoltà sia in campionato, la squadra non è mai stato competitiva per lo scudetto sia nelle coppe dopo il punto più basso è stata l’eliminazione dai gironi di Champions League. Oltre alle difficoltà di campo bisogna sottolineare come, alcuni giocatori, abbiano disputato una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Tra questi non possiamo non menzionare Vlahovic; il centravanti serbo, complice un sistema di gioco in cui ha faticato ad imporsi, ha vissuto una stagione difficile.

In questa sessione di mercato, l’attaccante può lasciare la Juventus anche se molto dipenderà dalle offerte; la società valuta il centravanti ottanta milioni di euro. Una cifra decisamente importante e che poche squadre possono permettersi di spendere. La sensazione è che, qualora arrivasse la giusta offerta, la Juventus andrebbe a valutare attentamente la posizione del centravanti ex Fiorentina. Al momento sul giocatore sembra esserci l’interesse di un top club europeo anche se, stando alle ultime indiscrezioni, Vlahovic è solamente la seconda scelta.

Bayern Monaco, seconda scelta del Bayern: il club preferisce Kane

Come detto, in questa sessione di mercato Vlahovic può lasciare la Juventus anche se molto dipenderà dall’eventuale offerta che arriverà nelle casse dei bianconeri. Il centravanti serbo piace al Bayern Monaco ma, per il club bavarese, rappresenta solamente una seconda scelta. Stando a quanto riportato da Tz.de, Vlahovic non è l’obiettivo principale del club bavarese.

Il Bayern Monaco ha bisogno di un centravanti e l’idea numero uno è Kane del Tottenham; l’attaccante inglese sembra poter lasciare il club di Premier con i bavaresi che vogliono fare di tutto per regalare a Tuchel il giocatore. Qualora il Bayern non dovessero riuscire ad arrivare a dama occhio a Dusan Vlahovic che, sempre stando a quanto riportato da Tz.de, sembra avere le caratteristiche perfette per andarsi ad imporre nel sistema di gioco di Tuchel. Il futuro del serbo, dunque, potrebbe essere lontano dalla Juventus.