I terzini più forti della storia del Milan

Theo Hernandez è solo l’ultimo della lista; il Milan, nella sua storia, ha sempre avuto terzini di grandissimo valore.

Il Milan, nell’ultima stagione, ha avuto un grande contributo a livello di terzini da Theo Hernandez; il francese ha dimostrato di essere elemento offensivo importante per i rossoneri grazie al suo costante contributo in zona offensiva.

Nella storia dei rossoneri non sono stati pochi i terzini che hanno vestito la maglia di uno dei club più importanti nella storia del calcio internazionale; sono meno, invece, quelli capaci di lasciare un segno indimenticabile nel cuore dei tifosi. Tra questi troviamo non possiamo non citare Maldini ma non abbiamo solo l’azzurro tra i terzini migliori che hanno giocator nel Milan.

Marcos Cafu

Questa speciale classifica la dobbiamo iniziare con un difensore brasiliano che, in Serie A, ha vestito le maglia della Roma e del Milan. Soprannominato il Pendolino per la sua capacità di accompagnare costantemente l’azione offensiva dei rossoneri ed essere comunque di grande aiuto per il reparto arretrato.

Giocatore molto abile in fase di spinta, veloce e con la capacità di essere di grande aiuto dal punto di vista realizzativo a livello di gol e assist. Con la maglia del Milan ha realizzato quattro gol e ventidue assist a dimostrazione di come sia stato un terzino di grande aiuto per gli attaccanti. E’ stato uno dei terzini più forti che abbiano giocato non solo nel Milan ma, in generale, in Serie A.

Paolo Maldini

Numero tre storico del Milan, Paolo Maldini ha legato la sua carriera calcistica al Milan ed è stato uno dei giocatori più importanti del calcio italiano. Con la maglia rossonera ha vinto ventisei trofei regalando soddisfazioni importanti ai propri tifosi. E’ stata una vera e propria bandiera del Milan.

Giocatore fortissimo sotto tutti i punti di vista, in grado di giocare con entrambi i piedi e con la possibilità di ricoprire tutti i ruoli della difesa. Superare un terzino come Paolo Maldini era veramente complicato considerando la sua abilità nel gioco aereo, in marcatura, nell’uno contro uno e nell’anticipo.

Senso della posizione incredibile e leadership all’interno dello spogliatoio. Un giocatore come Paolo Maldini ha scritto pagine incredibili nella storia del Milan e i tifosi non possono dimenticare chi ha contribuito ad incidere il nome della squadra nel firmamento del calcio internazionale.

Gianluca Zambrotta

Uno dei terzini azzurri più forti della sua generazione, Zambrotta ha vestito la maglia del Milan dal 2008 al 2012. In carriera viene ricordato anche per essere stato uno dei protagonisti del Mondiale del 2006.

Parliamo di un giocatore abile sia in fase difensiva sia in fase offensiva; Gianluca Zambrotta poteva calciare con entrambi i piedi e dava un contributo notevole nella manovra offensiva del Milan.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo, senza ombra di dubbio, la forza fisica e un atletismo che gli permettevano di accompagnare costantemente l’azione della squadra. Per i tifosi rossoneri è impossibile dimenticare un giocatore del genere.

Sérgio Claudio dos Santos (Serginho)

Con la maglia del Milan ha messo a segno ventiquattro gol e cinquantaquattro assist; numeri incredibili per chi giocava come terzino. Serginho, però, poteva essere impiegato anche come esterno di un centrocampo a quattro o ala offensiva di un tridente e questo per la sua immensa qualità tecnica.

All’interno della partita era una soluzione in più a livello offensivo sia per la sua qualità nel piede sinistro sia per la capacità di venire dentro al campo andando a mettere in costante difficoltà la difesa avversaria. Impossibile, per i tifosi rossoneri, dimenticare un giocatore come Serginho.

Theo Hernandez

In questa speciale classifica non possiamo non mettere Theo Hernandez, l’esterno francese che è senza dubbio uno dei migliori nel suo ruolo e rappresenta uno degli elementi più importanti nella rosa a disposizione di Pioli.

Giocatore con una resistenza fisica che in pochi possono vantare; Theo Hernandez, nel corso della partita, accompagna costantemente la fase offensiva della squadra e rappresenta una soluzione offensiva in più nello scacchiere rossonero.

Nel corso della stagione fornisce un contributo importantissimo a livello di gol e assist; tra le sue reti più importanti (ma anche più belle) dobbiamo citare quella contro l’Atalanta nell’anno dello scudetto quando partì dalla difesa per poi chiudere l’azione con un diagonale imparabile.