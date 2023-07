I portieri più forti della storia della Juventus: siete sicuri che il primo sia Buffon?

La Juventus ha sempre potuto contare su estremi difensori di altissimo livello tra cui Szczesny, attuale portiere bianconero.

La Juventus è la squadra più titolata d’Italia e ha scritto pagine importantissime nella storia del calcio; un club capace, di avere, nella propria rosa giocatori di altissimo livello in tutti i ruoli.

Tra questi non possiamo non parlare dei portieri; attualmente la Juventus ha due estremi difensori di assoluto valore, Szczesny e Perin. I due possono alternarsi tranquillamente nel ruolo di titolare considerando le loro incredibili qualità.

Nella storia del club bianconero, però, ci sono stati diversi portieri di grande livello come, ad esempio, Buffon; la leggenda bianconera è tra i migliori portieri che la storia del calcio abbia mai avuto e ha legato gran parte della sua carriera con la maglia della Juventus.

Dino Zoff

Iniziamo questa speciale classifica da Dino Zoff; è stato il portiere della Juventus dal 1972 al 1983 andando a vincere ben nove trofei a difesa della porta bianconera. Un giocatore che ha, inevitabilmente, lasciato un ricordo importante nel cuore dei suoi tifosi.

E’ stato un portiere decisamente efficace tra i pali, abile nelle uscite e decisamente affidabile tra i pali. Era un vero e proprio leader sia in campo (nel guidare la linea difensiva) sia nello spogliatoio; impossibile, per i tifosi bianconeri, dimenticarsi di un giocatore come Dino Zoff.

Stefano Tacconi

Ha giocato nella Juventus dal 1983 al 1992 riuscendo a vincere tutte le competizioni internazionali presenti in quel periodo. L’estremo difensore azzurro ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi bianconeri.

Stefano Tacconi è stato uno dei portieri più forti della sua epoca; forte dal punto di vista atletico, molto abile tra i pali e con una grande capacità nell’uscite basse. Peccava nel gioco con i piedi ma questo non gli ha impedito di essere uno tra i portieri più forti nel suo periodo.

Angelo Peruzzi

Impossibile, per i tifosi bianconeri, andare a dimenticare Angelo Peruzzi; l’estremo difensore è stato uno dei grandi protagonisti della Champions League 1995/1996 quando i bianconeri, in finale contro l’Ajax, andarono a vincere la massima competizione internazionale.

E’ stato uno dei migliori portieri della sua epoca che, in Italia, ha vestito maglie decisamente importanti; in bianconero ha giocato dal 1991 al 1999. Angelo Peruzzi era molto dotato fisicamente ed era assolutamente completo: abile tra i pali, reattivi, forte nelle uscite e in grado di comandare la difesa senza nessun problema.

Gianluigi Buffon

Tra i portieri più forti della storia della Juventus non possiamo non menzionare Buffon; l’estremo difensore azzurro ha scritto pagine indimenticabili nella storia del club bianconero entrando nel cuore dei tifosi in pochissimo tempo.

Giocatore molto abile nelle uscite, basse e alte, in grado di interventi tecnici di altissimo livello e con la capacità di guidare la linea difensiva con grande leadership. La sua personalità è stata una delle caratteristiche più importanti e che gli hanno permesso, insieme alla grande abilità tecniche, di essere uno dei migliori estremi difensori nella storia del calcio.

Wojciech Szczesny

Concludiamo questa speciale classifica con Szczesny; l’estremo difensore polacco è l’attuale portiere della Juventus. Il classe 1990 è un giocatore fondamentale per i bianconeri e che permette al club di ottenere non pochi punti nel corso di una stagione.

Forte tra i pali, abile nelle uscite, Szczesny ha un’altra caratteristica che lo rende tra i migliori che ci siano in Europa; stiamo parlando della sua capacità di fronteggiare i calci di rigore. Nell’uno contro uno dagli undici metri è uno dei più forti e lo ha dimostrato in più di una circostanza come, ad esempio, la doppia sfida contro la Roma quando ipnotizzò Veretout all’andata e Pellegrini al ritorno.