Diletta Leotta, il lato B è più esplosivo del vulcano

Diletta Leotta, con gli scatti dalle vacanze continua a far sognare gli ammiratori: posa da urlo e curve sempre più devastanti

Tra le protagoniste dell’estate 2023, non poteva non esserci, a furor di popolo, la solita Diletta Leotta. Che elargisce sempre, a mezzo social, immagini che fanno la gioia dei fan, con il suo fascino che non si smentisce in nessuna occasione.

Su Instagram, il suo aggiornatissimo e seguitissimo profilo (vanta oltre 8 milioni e 700 mila followers) viene preso d’assalto più del solito. Diletta si conferma uno dei personaggi femminili più amati d’Italia, e in particolar modo dagli appassionati di calcio e sport, che in questi anni l’hanno apprezzata e seguita sempre con grande curiosità e affetto. Particolarmente di recente, visto il lieto evento che sta per riguardare lei e il suo fidanzato, il portiere del Newcastle Loris Karius.

I due stanno per diventare genitori di una bellissima bambina, la gravidanza procede e manca davvero poco ormai: alla fine dell’estate, la famiglia si allargherà. Nel frattempo, Diletta si divide tra momenti di relax in vacanza nella sua Sicilia e video a tema sull’argomento, con il simpatico format della ‘mamma Dilettante’ che ha preso piede su Instagram e che ha visto la partecipazione insieme a lei di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Diletta Leotta, l’abito aderente e trasparente mostra il perizoma: visione più illegale che mai

Di sicuro, il fascino di Diletta non passa mai in secondo piano e in questi giorni ci sta regalando prospettive davvero uniche. Come lo scatto serale ai piedi delle rocce vulcaniche dell’Etna, anche se la visione più esplosiva non riguarda il vulcano.

Infatti, Diletta in primo piano mette in mostra un abito scuro piuttosto aderente e dalle trasparenze audaci. Il lato B risalta, con tanto di perizoma davvero irresistibile. Un dettaglio che non sfugge ai fan, che come al solito tra like e commenti si scatenano in tutta la loro fantasia e ironia per i classici complimenti. Ancora una volta, Diletta lascia il segno. Per rivederla su DAZN dovremo aspettare qualche mese, ma nel frattempo continuiamo a godercela dal suo profilo social.