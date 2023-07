Da Berardi al Mister X: erede Chiesa, la Juve spiazza tutti

Giuntoli pensa a un colpo a sorpresa per l’eventuale eredità del figlio d’arte, che la Juventus può lasciar partire in caso di offerta vantaggiosa

La Juventus punta sui Chiesa, ha detto ieri Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione. Ma la verità è che i bianconeri sono aperti alla cessione del figlio d’arte, il cui feeling tattico con Allegri è scarso, per non dire inesistente. In più il classe ’97 avrebbe chiesto una cifra importante per rinnovare il contratto in scadenza nel 2025.

Chiesa viene valutato sui 60 milioni di euro, ma il club bianconero potrebbe dire sì a proposte inferiori. Diciamo che l’ok potrebbe arrivare intorno ai 45-50 milioni, una cifra decisamente alla portata dei club della Premier che guardano con attenzione alla situazione dell’ex Fiorentina. In primis Aston Villa e Newcastle.

Ma chi al posto di Chiesa? In queste ore è tornato in auge una vecchia fiamma, ossia Domenico Berardi. Da giovanissimo, quando la Juve aveva metà del suo cartellino, disse no al trasferimento a Torino, un po’ perché non si riteneva ancora pronto al grande salto e un po’ per via della sua fede… Nerazzurra.

Oggi, invece, Berardi (nel mirino di club della Saudi League e ancora un obiettivo della Lazio di Sarri) si sente prontissimo per l’approdo in una big e, ovviamente, non rifiuterebbe il matrimonio con ‘La Vecchia Signora’, in eccellenti rapporti col Sassuolo, il quale potrebbe dire sì a una proposta da 18/20 milioni.

Addio Chiesa alla Juve, Giuntoli pensa anche a Lindstrom

Berardi e non solo. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, a sorpresa Giuntoli pensa concretamente anche a Jesper Lindstrom per l’eventuale eredità di Chiesa.

Il 23enne danese milita in Germania, all’Eintracht Francoforte da due anni. Corsa e qualità al servizio della squadra, di recente – alla ‘Bobo Tv’ – Roberto De Zerbi ha dichiarato che Lindstrom è il calciatore che più gli ricorda un certo Ricardo Kakà.