Cuadrado all’Inter: tutti gli episodi che lo hanno fatto diventare un ‘nemico’ dei nerazzurri

L’acquisto di Juan Cuadrado da parte dell’Inter ha suscitato diverse polemiche visti gli episodi pregressi e il suo passato alla Juventus: andiamo ad analizzare che cosa è successo

E’ di sicuro uno dei colpi più inaspettati e polemici di questa finestra estiva di calciomercato. Stiamo parlando dell’arrivo di Juan Cuadrado all’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri, che non hanno riscattato Raoul Bellanova, passato poi al Torino, hanno deciso di optare sul giocatore colombiano che non aveva rinnovato il suo contratto con la Juventus ed era svincolato.

Un colpo che ha fatto storcere il naso praticamente a tutti i tifosi dell’Inter che ricordano, molto bene, gli episodi che hanno legato Cuadrado ai nerazzurri in maniera decisamente negativa. A partire dalla semifinale di Coppa Italia del 2016 quando Ivan Perisic prese per il collo il colombiano, protagonista di qualche scenata di troppo. Poi, nel 2017, c’è stato il gol al volo, bellissimo, nell’1-0 della Juventus contro l’Inter. Ma non è finita qui, anzi è appena cominciata perché gli episodi negli anni si susseguiranno. Per fissare un lasso temporale, basta spostarci alla primavera del 2018 e tornare a quell’Inter-Juventus famoso poi alle cronache per la mancata espulsione di Miralem Pjanic.

L’Inter prende Cuadrado, l’acerrimo rivale dei nerazzurri in maglia Juventus

In quella gara, sul risultato di 2-1 per l’Inter, fu proprio Cuadrado a siglare la rete del pareggio. Un altro tassello clamoroso in una partita passata alla storia, ma non è ancora finita. Basta andare qualche anno più avanti e tornare alle ultime giornate del 2020/2021 con l’Inter, già certa del titolo, che viene ospitata dalla Juventus allora di Andrea Pirlo. Cuadrado, furbescamente, aggancia il suo piede alle gambe di Perisic e, per Calvarese, è calcio di rigore.

Un episodio che ha mandato il mondo Inter su tutte le furie e ha riacceso i riflettori su un giocatore da sempre ‘nemico’ della Beneamata. Infine, ciò che è avvenuto nella semifinale di Coppa Italia di questa stagione che si è appena conclusa. Dopo l’esultanza di Lukaku nella gara di andata, Cuadrado affronta il belga e poi, al fischio finale, si scontra con Samir Handanovic, capitano dell’Inter. Insomma, una serie di eventi che non fa partire questa nuova avventura del colombiano sotto i migliori auspici, ma l’ultimo verdetto sarà dato soltanto dal rettangolo verde e dal calcio giocato.