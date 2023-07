Centoventi milioni o Juventus: Lukaku ha già deciso

Romelu Lukaku torna ad allenarsi con il Chelsea, ma il suo futuro è lontano da Londra: Juventus alla finestra, il centravanti belga ha una preferenza

Continua la telenovela sul futuro di Romelu Lukaku. Nei giorni scorsi la rottura con l’Inter dopo il flirt con la Juventus, che ha individuato nel belga una delle alternative all’eventuale addio di Vlahovic.

Ieri Il Dt Giuntoli non si è sbilanciato sul possibile arrivo sotto la Mole del centravanti del Chelsea, sottolineando come la ‘Vecchia Signora’ continuerà a puntare sul serbo ex Fiorentina a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile nella sede della Continassa. Vlahovic viene valutato almeno 80 milioni di euro dalla Juve, mentre per Lukaku il club torinese potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Il belga e Morata sono attualmente i due profili seguiti con maggiore attenzione da Giuntoli e Manna se effettivamente Vlahovic dovesse salutare Torino per approdare al Paris Saint-Germain, l’unica big finora che ha mostrato un interesse concreto per il numero nove.

Calciomercato Juventus, Lukaku ha scelto: vuole vestire la maglia bianconera

Intanto Lukaku martedì è rientrato a Londra dalla vacanze, iniziando gli allenamenti per la nuova stagione insieme agli altri esuberi Ziyech e Aubameyang.

La squadra e Pochettino sono impegnati nella tournée negli Stati Uniti, con ‘Big Rom’ che si è allenato a parte in attesa di buone nuove dal suo entourage. Nessun braccio di ferro con il Chelsea, anche se il tecnico argentino e la dirigenza londinese gli hanno ribadito la volontà di cederlo e di non puntare su di lui per il futuro. Dall’Arabia Saudita non si fermano i rumors sul conto di Lukaku, con i ricchi club sauditi pronti a rilanciare a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro a stagione per tre anni per convincere il nazionale belga ad approdare nella Saudi League. Lukaku però – come scrive il Corriere dello Sport’ – chiuderebbe almeno per il momento all’Arabia e spingerebbe per tornare in Italia e vestire la maglia della Juventus. Ad oggi ‘Big Rom’ prenderebbe in considerazione soltanto l’approdo a Torino con la maglia bianconera.