Juventus, intermediario Weah: “Il ruolo è già deciso”

La Juventus ha acquistato Timothy Weah; l’attaccante statunitense, in bianconero, avrà un ruolo ben definito

Un mercato fondamentale per la Juventus; i bianconeri, in questa sessione estiva, deve rinforzare la rosa di Allegri nel migliore dei modi. L’obiettivo principale del club è, ovviamente, andare a vincere il campionato dopo due stagioni in cui la squadra ha visto vincere gli altri. Al momento la Juve ha acquistato, a titolo definitivo, Milik, ha rinnovato Rabiot (il cui rendimento, nello scorsa stagione, è stato eccezionale) e ha acquistato Weah. Il giocatore statunitense è un giovane talento che può andare ad offrire diverse soluzioni al sistema di gioco bianconero.

Classe 2000, giocatore molto rapido, abile nell’uno contro uno, può andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria grazie e a saltare costantemente l’uomo. Il suo arrivo permette alla Juventus di sostituire Cuadrado che ha lasciato i bianconeri a parametro zero dopo una stagione, l’ultima, in cui il colombiano non è riuscito a dare il giusto contributo. Il futuro dell’ex Fiorentina sarà all’Inter in una trattativa di mercato che, per ovvi motivi, sta già facendo rumore.

Weah, dunque, dovrà andare a sostituire Cuadrado; l’età è sicuramente dalla parte dell’attaccante statunitense che può diventare, con il tempo, uno dei punti fermi della Juventus. Sul giocatore è intervenuto Sebastiano Salaroli. L’intermediario di Weah, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “Weah ha tutte le caratteristiche per andare a sostituire Cuadrado“. Come detto parliamo di un giocatore abile nell’uno contro uno e, anche dal punto di vista tattico, può andare a ricoprire le zone di campo di Cuadrado dall’esterno offensivo del tridente all’esterno a tutta fascia di un centrocampo a cinque.

Allegri e l’impiego di Weah “l’idea è farlo giocare con continuità”

Nella prossima stagione, dunque, vedremo Weah titolare con la maglia della Juventus; il giocatore statunitense ha le caratteristiche per andare a ricoprire diversi ruoli nel sistema di gioco bianconero. Sul nuovo attaccante bianconero e il suo impiego è intervenuto Sebastiano Salaroli; sempre intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’intermediario di Weah ha sottolineato “L’obiettivo della Juventus è utilizzare le sue caratteristiche e farlo giocare con continuità“.

Permettere a Weah di giocare con continuità consentirebbe all’attaccante di ambientarsi, il prima possibile, in un campionato non semplice come la Serie A. La Juventus ha lasciato andare Cuadrado (se lo ritroverà contro al prossimo derby d’Italia) ma ha acquistato un giovane attaccante statunitense che ha tutte le qualità per andarsi ad imporre nel club bianconero e nel sistema di gioco di Allegri. Per quanto riguarda il ruolo, l’intermediario di Weah ha dichiarato “Nell’ultima stagione è stato impiegato come quinto di centrocampo“; ruolo che si abbina al modulo bianconero.