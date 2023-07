Juve pronta al colpaccio: vertice negli Stati Uniti

Allegri spinge per il suo acquisto, con il club che vuol provare ad accontentarlo. Summit a Santa Clara in concomitanza con la partita

Come Lukaku, anche lui è una precisa richiesta di Massimiliano Allegri. È il tassello che, secondo il tecnico livornese, consentirebbe alla Juventus un salto di qualità (e quantità) a centrocampo.

Parliamo di Franck Kessie, il quale – come scritto ieri da Calciomercato.it – partirà col Barcellona per la tournée negli Stati Uniti. La percentuale di un suo addio ai blaugrana, però, resta alta. L’ivoriano rimane tuttavia un obiettivo molto concreto della Juve. I bianconeri non hanno infatti alcuna intenzione di mollare la presa sull’ex Milan.

Secondo ‘Sport.es’ Giuntoli e soci sono pronti ad affondare il colpo per Kessie. Per la fonte spagnola, i vertici juventini hanno chiesto un incontro alla dirigenza catalana per questa settimana in quel di Santa Clara, in concomitanza con la gara amichevole proprio tra le due squadre prevista per domenica 23 luglio.

Il Barça è aperto alla vendita di Kessie, ci sono i margini per una intesa sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. A patto che ‘La Vecchia Signora’ accetti di farsi carico dell’intero stipendio dell’ex Milan, circa 6,5 milioni di euro netti. Il club targato Exor vuole accontentare il suo allenatore.