Gli allenatori più vincenti della storia dell’Inter

L’Inter è una delle squadre più forti del calcio italiano e attualmente è allenata da Simone Inzaghi, tecnico di assoluto livello.

Tra le squadre più forti e più importanti del calcio italiano troviamo, senza ombra di dubbio, l’Inter; i nerazzurri, nell’ultima stagione, hanno sfiorato l’impresa in Champions League. I ragazzi di Inzaghi, infatti, si sono dovuti arrendere al Manchester City al termine di una partita giocata con coraggio dai nerazzurri ma dove è venuto meno il cinismo da parte degli attaccanti.

Abbiamo parlato di Inzaghi; l’allenatore dei nerazzurri è riuscito, in poco tempo, ad entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri con una serie di vittorie di prestigio. Oltre all’ex allenatore dell’Inter, però, ci sono anche altri tecnici che hanno lasciato un ricordo indelebile nel cuore del popolo interista.

Helenio Herrera

Al primo posto della classifica tra gli allenatori più vincenti nella storia dell’Inter troviamo, senza ombra di dubbio, Helenio Herrera capace di vincere sette trofei sulla panchina dei nerazzurri tra cui la Coppa dei Campioni prima che l’impresa venisse ripetuta da Mourinho.

Uno degli allenatori indimenticabili nella storia dei tifosi nerazzurri; dal punto di vista tattico è stato in grado di portare il sistema di gioco del catenaccio, la difesa e contropiede. Tra le sue caratteristiche principali ricordiamo la capacità di motivare la squadra ed entrare nella testa dei suoi giocatori.

Roberto Mancini

L’attuale allenatore della nazionale italiana (con cui ha vinto l’ultimo europeo) è uno dei tecnici più vincenti, senza ombra di dubbio, nella storia nerazzurra. Roberto Mancini, sulla panchina dell’Inter, ha vinto sette trofei scrivendo pagine incredibili nella storia di uno dei club più importanti a livello calcistico.

Passiamo al discorso tattico e bisogna andare a sottolineare come Roberto Mancini sia molto abile nel far giocare la squadra. Il tecnico ha sempre avuto giocatori di assoluta qualità a disposizione e, con questi, è riuscito a creare un tipo di gioco capace di dominare per diversi anni il calcio italiano.

Tra le caratteristiche della sua Inter, però, non possiamo non menzionare l’incredibile forza fisica; i nerazzurri dominavano gli avversari grazie ad una struttura fisica imponente e che andava a mettere in difficoltà le altre squadre dal primo all’ultimo minuto di gioco.

José Mourinho

Tra gli allenatori più vincenti nella storia dell’Inter non possiamo non citare José Mourinho; il tecnico portoghese ha lasciato un ricordo indelebile nei tifosi nerazzurri ed è riuscito a farsi amare per la capacità di leadership, carisma e quell’abilità nel guidare non solo la squadra ma anche tutta la tifoseria in una battaglia contro tutto e tutti.

Strategia che, unita alla qualità della rosa nerazzurra di quel periodo, ha portato a numeroso soddisfazioni a livello di trofei. I tifosi dell’Inter, infatti, non possono dimenticarsi la stagione 2009/2010, quella del famoso triplete.

I ragazzi di Mourinho vinsero il campionato (battendo all’ultima giornata il Siena), la Coppa Italia nella finale contro la Roma e la Champions League superando il Bayern Monaco grazie ad una doppietta di Milito, giocatore fondamentale in quella stagione dei sogni.

Simone Inzaghi

Concludiamo con Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter e capace (in due anni) di aprire un ciclo vincente a livello di coppe. Il tecnico ha vinto, sulla panchina dei nerazzurri, due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa italiana.

L’allenatore si è dimostrato perfetto nelle coppe mentre, in campionato, ha fatto meno di quanto ci si aspettasse considerando la qualità della rosa a disposizione. Simone Inzaghi, nella prossima stagione, vuole tornare a dominare il massimo campionato italiano e per questo ha bisogno di una serie di innesti che vadano a migliorare la qualità della rosa.

La sensazione è che, seguendo le indicazioni di Inzaghi, il popolo nerazzurro si potrà levare altre importanti soddisfazioni a livello di trofei; non ci resta che aspettare il campo per capire quante altre coppe potrà portare l’Inter nel corso dei prossimi anni.