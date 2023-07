Spingono Lukaku lontano dalla Juventus: assegno da 150 milioni

La telenovela Lukaku continua dopo la rottura con l’Inter: pressing della Juventus, ma arriva una proposta ‘monstre’ per il centravanti belga

L’Inter ha chiuso definitamente le porte al ritorno di Romelu Lukaku ad Appiano Gentile, dopo il ‘tradimento’ del belga che nelle ultime settimane ha negoziato un approdo alla Juventus.

Adesso l’attenzione della dirigenza nerazzurra si è spostata su altri obiettivi, in attesa di accogliere un ex colonna dei rivali bianconeri come Juan Cuadrado. Il colombiano ha lasciato Torino a parametro zero lo scorso 30 giugno ed è pronto ad accasarsi per un anno a circa 3 milioni di euro d’ingaggio alla corte di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, insieme all’area tecnica interista, avrà un confronto nelle prossime ore ad Appiano Gentile per determinare chi sarà l’erede di Lukaku nello scacchiere offensivo. Balogun resta il preferito, mentre come usato sicuro guadagna posizioni la candidatura di Morata nonostante l’accelerazione della Roma. Nella lista anche Taremi, senza dimenticare il sogno Hojlund dall’Atalanta.

Calciomercato Juventus, l’Arabia Saudita non molla Lukaku: offerta faraonica

Intanto la Juventus continua nel pressing su Lukaku, anche se un eventuale sbarco di ‘Big Rom’ a Caselle è subordinato alla cessione di Vlahovic.

Giuntoli e Manna non fanno sconto per il serbo e chiedono almeno 80 milioni di euro per l’ex Fiorentina, sul quale al momento la pista più concreta sembra quella che porta all’ombra della Tour Eiffel e quindi al Paris Saint-Germain. Le sirene di mercato continuano ad accostare Lukaku anche al Milan e all’Aston Villa, oltre a un possibile rilancio dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal nello specifico – come scrive ‘Repubblica’ – potrebbe avanzare una nuova proposta da 50 milioni di euro a stagione fino al 2026 per il nazionale belga. Lukaku in precedenza aveva rimandato al mittente una proposta da 90 milioni per i prossimi tre anni. Senza un’accelerazione della Juve nei prossimi giorni, la famiglia potrebbe spingere il centravanti verso la Saudi League. Nel frattempo Lukaku si presenterà oggi nel ritiro del Chelsea per riprendere gli allenamenti agli ordini di Pochettino, aspettando di chiarire la posizione sul suo futuro.