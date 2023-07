Salih Ucan, contatti per il terzo ritorno in Serie A | ESCLUSIVO

Il centrocampista del Besiktas Salih Ucan al centro dei rumors di mercato: possibile ritorno in Serie A dopo le esperienze con Roma ed Empoli

Non c’è due senza tre. Dopo le esperienza da giovanissimo nel 2014 con la Roma e più tardi nel 2018 con l’Empoli, Salih Ucan potrebbe sbarcare di nuovo in Serie A in questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, il nome del 29enne centrocampista turco è finito sulla lista del Sassuolo. Il club emiliano sta rivoluzionando il reparto mediano a disposizione di mister Dionisi, con le cessioni di Frattesi all’Inter e di Harroui al Frosinone e gli acquisti di Boloca dallo stesso club ciociaro e del giovane Volpato dalla Roma. Tra i profili sondati c’è proprio quello del mediano nativo di Mugla del Besiktas. Reduce da una stagione molto positiva in patria, dove con 6 passaggi vincenti è stato il miglior assist man della squadra, e con 3 gol il centrocampista più prolifico delle big four del campionato turco, Salih Ucan può rappresentare una vera occasione sul mercato, dal momento che il suo contratto con i bianconeri è in scadenza nel 2024. I neroverdi continuano a sfogliare la margherita per capire quale colpo mettere a segno.