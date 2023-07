Roma-Sanches, prove di intesa: manca un passaggio

Dopo gli arrivi di Aouar, Ndicka, Llorente e Kristensen, la Roma lavora ad un altro colpo: per il centrocampo si segue sempre Renato Sanches

Un altro calciatore nel mirino della Roma: si tratta del centrocampista classe ’97 Renato Sanches, di proprietà del Paris Saint-Germain.

Da tempo nel mirino di diversi club di Serie A, Renato Sanches resta uno degli obiettivi principali della Roma. Un obiettivo concreto per il centrocampo della squadra di José Mourinho che però deve fare i conti con la formula dell’eventuale trasferimento. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club giallorosso vorrebbe ottenere il giocatore in prestito e – dunque – deve puntare all’apertura del Paris Saint-Germain alla formula del trasferimento a titolo temporaneo.

Ecco perché nelle ultime ore la Roma avrebbe intensificato i contatti sia con il club parigino che con l’entourage del giocatore al fine di capire quante possibilità di condurre in porto l’operazione ci sono. Detto ciò, alla Roma servirà la certezza che il Paris Saint-Germain sia disposto a cedere in prestito il giocatore che ha altri quattro anni di contratto con la società transalpina.

Calciomercato Roma, contatti per Renato Sanches: la situazione

Nel caso in cui i francesi dovessero palesare disponibilità a cedere il giocatore in prestito, la trattativa potrebbe entrare nel vivo e magari decollare, arrivando in tempi relativamente rapidi alla chiusura dell’affare.

Sotto contratto col Paris Saint-Germain fino al 2027, Renato Sanches si è trasferito dal Lille la scorsa estate, al termine di una trattativa da 15 milioni di euro. Al suo primo anno con la casacca della formazione parigina, il giocatore portoghese ha raccolto ventisette gettoni di presenza, ma ora potrebbe partire. L’ex Bayern Monaco, infatti, non sembra rientrare nel progetto tecnico di Luis Enrique e la Roma spera di approfittarne tentando l’assalto decisivo già nelle prossime settimane, a patto che il Paris Saint-Germain sia aperto alla cessione in prestito.