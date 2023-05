Renato Sanches sbarca in Serie A: il PSG lo ha scaricato

Renato Sanches scaricato dal Paris Saint-Germain dopo una sola stagione: ghiotta occasione per le big italiane, il prezzo del nazionale portoghese

C’è aria di grossi cambiamenti al Paris Saint-Germain, tra guida tecnica e rosa. Il futuro di Galtier è segnato, col Ds Campos a caccia dl nuovo tecnico per la prossima stagione.

Tanti i nomi sul tavolo: dalla possibilità Mourinho, passando per il sogno Zidane e fino ad arrivare alla coppia italiana Conte-Allegri. Tanto però potrebbe cambiare anche nello scacchiere dei parigini e non solo per l’ormai scontata partenza di Leo Messi. Fuori dai programmi di Campos e del PSG ci sarebbe pure Renato Sanches, arrivato la scorsa estate dal Lille proprio dopo il pressing andato a buone fine dell’uomo mercato lusitano. Campos lo ha soffiato al Milan e a Maldini, con il ‘Diavolo’ comunque che potrebbe rifarsi sotto per la prossima campagna acquisti. Sanches infatti è destinato a partire dopo una sola stagione e tra le pretendenti ci sarebbe sempre il sodalizio rossonero come si apprende dai media d’Oltralpe.

Dal Milan alla Juventus: Renato Sanches costa solo 10 milioni

Il centrocampista classe ’97 ha deluso in questa prima stagione sotto la Tour Eiffel e potrebbe così lasciare la capitale francese dopo soltanto dodici mesi.

Sanches ha sofferto la concorrenza di Verratti e Vitinha nella mediana di Galtier ed è stato frenato anche da diversi problemi fisici. Il Paris Saint-Germain ha deciso di scaricare il nazionale lusitano, che potrebbe diventare così una ghiotta occasione per le big italiane. Oltre al Milan, già in passato l’ex Bayern Monaco è stato proposto dal suo potente agente Jorge Mendes alla Juventus. I bianconeri potrebbero farci un pensierino per sostituire eventualmente Rabiot, così come l’Inter se dovesse esserci una partenza eccellente a centrocampo. Senza dimenticare Roma e Napoli, con Spalletti in chiave partenopea che vuole rinforzare ulteriormente la sua mediana per puntare all’assalto Champions. Il prezzo di Renato Sanches stuzzica e non poco, considerando che il PSG lo valuta circa 10 milioni di euro. Ma occhio alla concorrenza dall’estero: sul giocatore ci sarebbero già le mire di Emery per portarlo all’Aston Villa in Premier League.