Ritorno di fiamma per l’Inter: 30 milioni per il bomber della Serie A

L’Inter a caccia di un centravanti dopo la rottura con Lukaku: torna d’attualità una pista per il reparto offensivo di Inzaghi

Vertice importante quest’oggi ad Appiano Gentile tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter, dopo la frattura con Lukaku e l’addio al ritorno in nerazzurro di ‘Big Rom’.

L’Inter si è sentita tradita dal comportamento dell’attaccante belga, che nell’ultime settimana ha trattato anche con Juventus e Milan nonostante il pressing di Marotta e Ausilio per riportarlo a Milano. Non ci sarà quindi un Lukaku tris in nerazzurro la prossima stagione, con l’ex Manchester United tornato oggi ad allenarsi al Chelsea alla corte di Pochettino in attesa di una nuova sistemazione. La Juve potrebbe affondare il colpo con la cessione di Vlahovic, mentre dall’Arabia Saudita sono pronti a rilanciare con una nuova e faraonica offerta per portare ‘Big Rom’ nella Saudi League.

Calciomercato Inter, la richiesta dell’Udinese per Beto

Intanto dicevamo del summit odierno all’Inter con Inzaghi a colloquio con Marotta, Ausilio e Baccin per scegliere il prossimo centravanti dell’Inter dopo l’arrivo di Thuram.

In pole rimane Balogun, anche se serviranno almeno 40 milioni di euro per strapparlo all’Arsenal. I profili da usato sicuro corrispondono invece ai nomi di Taremi e Morata, quest’ultimo sondato dalle altre big di Serie A e nello specifico dalla Roma negli ultimi giorni. Occhio anche al sogno Hojlund, anche se i 60 milioni chiesti dall’Atalanta sono proibitivi per le casse di Zhang in questo momento. All’orizzonte rispunta anche la candidatura di Beto, già accostato nelle scorse finestre di mercato all’Inter. L’Udinese – stando al Corriere della Sera – chiede 30 milioni di euro per il cartellino del suo del suo diamante pregiato.